Juan Monteverde celebró su triunfo en Rosario: "Hay que retomar el diálogo político, no podemos vivir en una ciudad partida"

En tal sentido, remarcó su visión sobre la ciudad santafesina. "Rosario no necesita más divisiones y la Argentina no necesita más ruidos. La venimos peleando desde hace años. Intentamos mostrar lo que hacemos, lo que pensamos. Tenemos un proyecto de ciudad para ofrecer que no es otra cosa que un proyecto de sociedad, de país y de mundo y hoy, ese proyecto ganó las elecciones contra todos y contra todo", remarcó.

Por otro lado, analizó la participación del padrón en Rosario, que fue de apenas el 48,33%: "También hay otra mayoría, que es la que no fue a votar. Eso también habla de la democracia que tenemos. Entiendo a los que no fueron. Eso es producto de desilusiones y promesas incumplidas. Tenemos dos años para convencerlos de que en 2027 vayan a votar y que la ciudad cambia después de cuatro años".

"Hay que cuidar lo que construimos. Los rosarinos tenemos el privilegio de que a toda la bronca y la frustración, la podemos canalizar en algo positivo que es un proyecto y un camino de unidad. Es fundamental que Rosario retome el diálogo político. No podemos vivir en una ciudad partida. Tenemos que retomar el diálogo entre el oficialismo y la oposición", advirtió.

El triunfo de Juan Monteverde en Rosario

El candidato a concejal del peronismo en Rosario, Juan Monteverde, se impuso en las elecciones con el 30,58% de los votos, en el marco de los comicios que se desarrollaron en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

Monteverde se impuso en las elecciones con el 30,58% de los votos y por detrás se situaron Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) con un 28,81% y Carolina Labayru (Unidos para Cambiar Santa Fe) con un 25,63%, quienes eran los principales candidatos.

El periodista Rafael García Palavecino destacó en el móvil desde Rosario de Desafío 2025, por C5N, el resultado que cosechó el peronismo: "La foto política son los festejos en la sede de campaña del frente de Más para Santa Fe. Venimos de elecciones en las que La Libertad Avanza había tenido un buen resultado pero ahora el peronismo tuvo unos comicios muy positivos. Hay mucha alegría entre los militantes, que estuvieron pendientes de los resultados".