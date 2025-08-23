Video: golazo histórico de Ángel Di Maria en el clásico rosarino frente a Newell's El Fideo clavó en el ángulo un tiro libre increíble para el 1-0 de Rosario Central frente a La Lepra en su primer gol en su carrera en un clásico rosarino. La emoción de su familia y la explosión del estadio tras el gol. Por







Ángel Di María metió un golazo histórico en el clásico rosarino.

Si había un sueño que le faltaba cumplir a Ángel Di María lo acaba de realizar esta tarde en el Gigante de Arroyito con la camiseta de Rosario Central: clavó un golazo de tiro de libre en el clásico rosarino frente a Newell's para que explote la hinchada local en una jornada histórica.

A los 36' del segundo tiempo, en una nueva edición del choque entre los dos equipos más grandes de Rosario, hubo tiempo para la emoción sobre el final del encuentro. Es que el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 acomodó la pelota a metros del área grande e hizo historia.

Embed Los viajes a los entrenamientos con su madre y su hermana en una bicicleta. La superación de las críticas. Los goles en finales. La gloria eterna. La vuelta a su casa. En la cabeza de Di María pasaron miles de cosas. El genio le cumplió todos los deseos. pic.twitter.com/kmFeK1nr4H — VSports Team (@VSportsTM) August 23, 2025 Con un zurdazo de otro partido, el delantero acarició de zurda la pelota y la clavó en el ángulo izquierdo del arquero paraguayo de La Lepra, Juan Espinola. El Gigante de Arroyito se vino abajo y su mujer, Jorgelina Cardoso lo festejó como una hincha más en la platea.

A los 37 años, el Fideo sigue dando que hablar y fue definitivo para la victoria en el clásico ante Newell's. Lleva tres goles desde su regreso, sin embargo este tanto lo guardará como uno de los más recordados en su historia.

Embed ¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ANGELITO DI MARÍA PARA EL 1-0 CANALLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AH0ITUxNQA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025