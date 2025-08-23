Video: golazo histórico de Ángel Di Maria en el clásico rosarino frente a Newell's

Si había un sueño que le faltaba cumplir a Ángel Di María lo acaba de realizar esta tarde en el Gigante de Arroyito con la camiseta de Rosario Central: clavó un golazo de tiro de libre en el clásico rosarino frente a Newell's para que explote la hinchada local en una jornada histórica.
A los 36' del segundo tiempo, en una nueva edición del choque entre los dos equipos más grandes de Rosario, hubo tiempo para la emoción sobre el final del encuentro. Es que el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 acomodó la pelota a metros del área grande e hizo historia.
Con un zurdazo de otro partido, el delantero acarició de zurda la pelota y la clavó en el ángulo izquierdo del arquero paraguayo de La Lepra, Juan Espinola. El Gigante de Arroyito se vino abajo y su mujer, Jorgelina Cardoso lo festejó como una hincha más en la platea.
A los 37 años, el Fideo sigue dando que hablar y fue definitivo para la victoria en el clásico ante Newell's. Lleva tres goles desde su regreso, sin embargo este tanto lo guardará como uno de los más recordados en su historia.