23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: golazo histórico de Ángel Di Maria en el clásico rosarino frente a Newell's

El Fideo clavó en el ángulo un tiro libre increíble para el 1-0 de Rosario Central frente a La Lepra en su primer gol en su carrera en un clásico rosarino. La emoción de su familia y la explosión del estadio tras el gol.

Por
Ángel Di María metió un golazo histórico en el clásico rosarino.

Ángel Di María metió un golazo histórico en el clásico rosarino.

Si había un sueño que le faltaba cumplir a Ángel Di María lo acaba de realizar esta tarde en el Gigante de Arroyito con la camiseta de Rosario Central: clavó un golazo de tiro de libre en el clásico rosarino frente a Newell's para que explote la hinchada local en una jornada histórica.

Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino.
Te puede interesar:

Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito

A los 36' del segundo tiempo, en una nueva edición del choque entre los dos equipos más grandes de Rosario, hubo tiempo para la emoción sobre el final del encuentro. Es que el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 acomodó la pelota a metros del área grande e hizo historia.

Embed

Con un zurdazo de otro partido, el delantero acarició de zurda la pelota y la clavó en el ángulo izquierdo del arquero paraguayo de La Lepra, Juan Espinola. El Gigante de Arroyito se vino abajo y su mujer, Jorgelina Cardoso lo festejó como una hincha más en la platea.

A los 37 años, el Fideo sigue dando que hablar y fue definitivo para la victoria en el clásico ante Newell's. Lleva tres goles desde su regreso, sin embargo este tanto lo guardará como uno de los más recordados en su historia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Presidente basó su discurso en una clase de economía en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Milei no habló de las coimas y se escudó: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte"

Kevin Gutiérrez chocó yendo al entrenamiento.

Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento: lo asistieron sus compañeros

Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.
play

En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

Rating Cero

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

últimas noticias

play
Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Hace 38 minutos
Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Hace 46 minutos
Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Hace 1 hora
play
Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino.

Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito

Hace 1 hora
Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

Hace 1 hora