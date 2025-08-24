Dolor e indignación en Rosario: murió una nena de 5 años y la Justicia investiga lesiones compatibles con abuso La menor ingresó de urgencia este sábado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un cuadro de sepsis generalizada grave y falleció minutos después. Por







Una nena de 5 años murió este sábado en Rosario luego de ingresar con convulsiones al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, cuyos profesionales advirtieron que la menor tenía lesiones en la zona genital, las cuales podrían ser compatibles con abuso sexual.

La menor fue trasladada al centro de salud por su madre, de 28 años, y su padrastro, de 24, porque presentaba un cuadro de convulsiones febriles, mareos y dificultades para caminar. Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación, tenía “un cuadro de sepsis generalizada grave”.

El mismo es un cuadro urgente que se presenta cuando el cuerpo responde a una infección con inflamación generalizada, daño de órganos y tejidos y que puede llevar a la muerte, por lo que requiere atención médica inmediata.

En detalle, los síntomas que pueden presentarse son fiebre o temperatura baja, dificultad para respirar, ritmo cardíaco acelerado, confusión y debilidad. Pese a los esfuerzos de los médicos, media hora después de ingresar al centro de salud la nena falleció.

Luego de dar aviso a la Policía, tanto su madre como su padrastro quedaron detenidos aunque fueron liberados horas después sin formación de causa penal, aunque se les secuestraron los celulares para realizarles un peritaje.

Entonces intervino la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, quien ordenó que el cuerpo de la niña fuera llevado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente ya que los médicos forenses no pudieron determinar “el origen de las lesiones o si corresponden a algún signo de violencia”.