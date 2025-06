Juan Grabois: "El Gobierno está hasta las manos con la causa contra Cristina"

"El Gobierno está hasta las manos con la causa contra Cristina. ¡Está totalmente atrás, está empujando la causa! Hoy salió a operar y mentir con sus segundas líneas, diciendo que no conviene, mientras la primera línea quiere ponerle 'el último del ataúd del kirchnerismo'. Por eso, ni siquiera es Lorenzetti, son los poderes económicos que nunca le van a perdonar que Cristina cinchó para los de abajo y le sacó un pedazo de la torta ", describió el dirigente en Minuto Uno .

En tal sentido, Grabois explicó que desde la Casa Rosada "estructuraron una persecución" y expuso que el "primer objetivo claro es Cristina, la principal dirigenta política del país y la presidenta de la oposición. El segundo somos vos, yo, Axel, intendentes, gobernadores para que los dirigentes estén cagados las patas y no los enfrenten a tomar medidas".

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria expuso la violencia que sufren los dirigentes, militantes y la ciudadanía. Por esa razón, aseguró que por el comportamiento y las determinaciones "este es un Gobierno que tiene legitimidad de origen, pero se ha convertido en un régimen de facto. Así actúa y va avanzando".

"Me metieron preso por orden del Presidente"

Juan Grabois

Grabois fue liberado el domingo por la mañana tras permanecer unas 14 horas detenido por tomar el edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, cerrado esta semana por el gobierno de Javier Milei, y aseguró que "el miedo se contagia", pero "el coraje también".

"Me metieron preso por orden del Presidente de la Nación, que es mi adversario político, eso en un país democrático no sucede", manifestó el referente social en C5N y aclaró que "fuimos a defender la identidad histórica del pueblo argentino, la casa donde murió Evita quieren convertirla en un lugar privado".

"No vi nunca un lugar tan degradante para el ser humano como el subsuelo de la Superintendencia, donde tienen trabajando al personal de las fuerzas de seguridad. ¡Me dio mucha lástima! Me preguntaron los datos 22 veces, las computadoras no están intercomunicadas", detalló Grabois sobre las condiciones laborales y estructurales de la fuerza de seguridad.