El mensaje de Cristina Kirchner a la militancia: "¿Qué es lo que pasa que no estamos interpretando lo que ocurre en la base?"

Tras el acto en el PJ, Cristina aseveró sobre su candidatura en la Tercera Sección Electoral en la provincia de Buenos Aires: "Tenemos que interpelarnos como militantes nacionales y populares qué es lo que pasa que no estamos logrando interpretar y decodificar lo que está pasando en la base. Esto requiere una discusión profunda y lo único que escucho últimamente es saber qué lugar me toca en la lista. ¡Déjense de joder de una vez por todas!"

En tanto, cargó contra el gobierno de Javier Milei y marcó el rol del peronismo. "El peronismo tiene que escuchar lo que está pasando porque esto va a terminar, también, en una gran crisis. No hay posibilidades de final feliz para esto. Nos exige prepararnos para ser alternativa. Si no lo sabemos hacer por mezquindades, mediocridades o estupideces, igualmente la historia no se detiene", expresó.

También, sin mencionarlo, hizo alusión al inminente fallo de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, en medio de los rumores que marcan que confirmarían la pena que recibió de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y profundizó en sus cuestionamientos al Gobierno: "Creen que van a solucionar esto metiéndome presa. Dale, meteme presa. ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos?"

Cristina Kirchner Cristina Kirchner brindó un discurso en la sede del PJ.

"¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el FMI y los bonistas? Pensá en otra salida porque yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo podrán solucionar si siguen con esta política y lo saben. Por eso, apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país ni liderazgos que puedan conducir un proceso político que será difícil y que requiere patriotismo y coraje", enfatizó las dos veces presidenta.

En esta línea, profundizó sobre su posición: "Siempre intentaron amedrentar a toda la clase política argentina. Había que poner la cabeza de Cristina en la pica para saber cómo le va a los gobiernos que deciden pagarle al FMI y que deciden terminar con el negociado de las AFJP".

"Los argentinos tienen que saber que les están mintiendo"

En tanto, alertó por los niveles de deuda de la Argentina. "Los argentinos tienen que saber que les están mintiendo. Todos los intereses del endeudamiento se multiplican todos los días y no los pagan. Nadie sabe cómo van a pagar el año que viene todo lo que se debe", enfatizó la líder del peronismo.

También cargó fuertemente contra los que dudan de la cantidad de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar: "Este modelo es inviable, ya lo intentaron en los años setenta con el golpe de Estado y en ese momento, eliminaron partidos políticos, sindicatos y desaparecieron 30 mil personas o el número que quieran poner. Me revienta que discutan esas cosas. ¿Son 9.000? A ver, ¿dónde están los 9.000, entonces? ¡Dale, decímelo! Manga de descerebrados y descerebradas".

"Ningún argentino puede decirme mirándome a los ojos y sin bajar la vista que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más sin que los argentinos veamos un sólo peso. Nos dicen que hay superávit fiscal. ¿De dónde? No se reparan las rutas, se desfinancian los hospitales, se anulan programas científicos y se cierra o quieren cerrar el Conicet, no se construyen más viviendas, no se financia la educación porque se terminaron todos los programas de financiamiento universitario y educativo", aseveró la expresidenta sobre la administración económica del Gobierno.

Por último, cuestionó las condiciones del superávit fiscal, que el Gobierno afirma que alcanzó: "¿Cómo no va a tener la plata? Si no pagás la luz, si no le pagás a tu empleado y jardinero, seguramente vas a tener superávit fiscal. Del superávit financiero, mejor no hablemos".