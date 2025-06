Liberaron a Juan Grabois: "El miedo se contagia y el coraje también"

También agradeció a las personas que estuvieron "desde las 6 de la tarde hasta esta hora de la madrugada esperándonos porque nos quieren, porque confían en nosotros, porque somos buena gente y porque estamos acá, y el día que yo me muera voy a ir con Dios y me parece que ellos van a ir a otro lado", deslizó.

Consultado sobre la posibilidad de que la documentación del Instituto sea trasladada al Archivo General de la Nación (AGN) y a la Biblioteca Nacional, tal como sugirió el Gobierno, Grabois señaló: "La pregunta sería por qué en la casa donde estuvieron Evita y Perón, donde los que antes se decían libertarios tiraron una bomba el 16 de junio, no puede estar el archivo de Perón? Se creó por una ley en el '95, ¿dónde está ahora?", cuestionó.

El abogado argumentó que si mantenerlo es tan costoso como afirma el Gobierno, que le atribuyó un gasto anual de más de $400 millones, "podían hacer un montón de otras cosas" como "transferírselo a la Ciudad de Buenos Aires, al Partido Justicialista o a la CGT". "Lo que pasa es que quieren venderle a IRSA la propiedad, porque es muy valiosa", sostuvo.

Detención de Juan Grabois Grabois estuvo unas 14 horas detenido en la alcaidía de Madariaga.

En cuanto a su detención, recordó que es abogado en la causa por los alimentos "y también soy querellante en la causa $LIBRA. A mí este gobierno mucho no me quiere, y la verdad que es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Tener enfrente a esta mierda de gente me llena el corazón", aseguró.

"En este país secuestraron mujeres embarazadas, les sacaron los bebés, torturaron, desaparecieron personas. Estar 14 horas en una alcaidía, ¿piensa Patricia Bullrich que nos va a domar con eso? No entiende de qué madera estamos hechos", añadió en referencia a la ministra de Seguridad.

Grabois relacionó este hecho con la última vez que estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo, el 20 de diciembre de 2001, y afirmó que "todos los gobiernos con pulsiones dictatoriales caen por su propio peso; hay que tener paciencia y conciencia histórica".

"Estamos en un régimen de facto, no rige la Constitución para nadie. Estamos todos en libertad condicional porque es un gobierno que ha roto el estado de derecho. Lo que no tienen en cuenta es que, como dice Bullrich, ella las hace, ella las va a pagar. Milei las va a pagar, Karina Milei las va a pagar, (Sandra) Pettovello las va a pagar, y nosotros les vamos a cobrar cada uno de sus crímenes sociales", anticipó el dirigente.

"El mensaje es muy simple: el miedo se contagia, el coraje también. No hay que tenerles miedo. El que no esté dispuesto a sacrificar un par de horas de su vida para estar en una alcaidía o hacerle el aguante a sus compañeros, para ir a un comedor, un merendero o ayudar a alguien en situación de calle, no va a cambiar nada en la vida", concluyó.