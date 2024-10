José Mayans: "Cristina es la persona con más experiencia para unir al campo nacional y popular"

"El Consejo Superior del partido, que va a ser la voz del Movimiento Nacional Justicialista, tiene que buscar cómo aglutinar las fuerzas del campo nacional y popular para que Milei no destruya a la Nación ni entregue nuestra patria", sostuvo Mayans este domingo en diálogo con Futurock.

Destacó que Cristina "tiene una experiencia valiosísima, por eso le hemos pedido que se haga cargo de la situación" y "lo demás va a ser cuestión de que establezcamos puentes de diálogo. Cristina es la persona con mayor experiencia como para poder unir todas las fuerzas del campo nacional y popular, y lo va a hacer", anticipó.

José Mayans Mayans aseguró que no habrá una "ruptura" entre Cristina y Kicillof.

En ese sentido, afirmó que "no va a pasar" una ruptura entre la expresidenta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, porque "no hay nada grave como para que no se pueda hablar". "Hay discusiones de distintas visiones, pero no hay posiciones extremas por ninguna parte. Se va a arreglar, yo no tengo dudas", sostuvo.

Mayans aseguró que "cuando Cristina habló de Poncio Pilatos y de Judas" fue en relación al "tema interno del partido" y "no se refirió a Axel", sino a "aquellos que van y comparten el castigo para el pueblo argentino habiendo venido por el PJ". "Hay gente que dice que está en contra de Milei y le vota", señaló.

"Tengo entendido que la persona que ayudó a crecer a Axel fue Cristina, y en un momento tan especial ella esperaba a lo mejor el apoyo contundente del gobernador. Bueno, no pasó, no hay problema. Nosotros vamos a seguir primero por el diálogo interno y después con otras fuerzas populares. No alcanza con el peronismo solo", explicó.

"Tenemos que ponernos de acuerdo en las bases que vamos a proponerle al pueblo argentino. Somos un país politizado pero sin cultura política, entonces llega una persona como Milei, que desconoce el Estado, hace y dice cualquier cosa y hay gente que lo aplaude. Cuando tenemos una organización que ofrece un programa de gobierno, eso es lo que es válido", subrayó.