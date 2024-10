Cristina Kirchner, durísima en medio de la interna del PJ: "Los Poncio Pilatos y los Judas del peronismo no van más"

La ex presidenta se mostró molesta con el gobernador bonaerense durante una reunión en el sindicato Smata. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, sostuvo

"No me interesa disputar ninguna internar", había asegurado Kicillof, en un multitudinario acto en Berisso, La Plata, donde se esperaba que uno de los líderes de la oposición se posicionara en una de las internar más reñidas de la historia del kirchnerismo. Sin embargo, el mensaje no cayó para nada bien en el seno de la expresidenta y su indecisión fue criticada por Cristina: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, sostuvo.

Kicillof El acto en Berisso, donde Kicillof no se pronunció a favor de ningún candidato en la interna del PJ.

La reunión comenzó alrededor de las 10, en la sede porteña del Smata, que conduce Ricardo Pignanelli, sobre la avenida Belgrano, y se extendió por más de dos horas y media. El encuentro fue cerrado y de extrema reserva, a punto tal que a los asistentes los hicieron dejar sus celulares afuera.

Entre las presencias en Smata, se encontraban la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los senadores Eduardo "Wado" de Pedro y Mariano Recalde. Además hubo intendentes del conurbano como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

También estuvieron dirigentes de largo recorrido en el peronismo como la exdiputada Teresa García; el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos; el exgobernador de Tucumán Juan Manzur, el exministro de Agricultura Julián Domínguez, el senador provincial Juan Pablo de Jesús y el extitular de la AFIP, el diputado Carlos Castagnetto.

Cristina Kirchner ya definió la lista para competir en la interna del PJ

La expresidenta Cristina Kirchner definió este viernes a los integrantes de la lista Primero la Patria para competir en la interna del Partido Justicialista. Los nombres salieron a la luz en medio de la incertidumbre por la realización de los comicios partidarios y un eventual encuentro entre la exmandataria y el gobernador Ricardo Quintela, aspirantes a presidir el espacio peronista.

El legislador José Mayans ocupa la vicepresidencia 1º, seguido de Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli . La lista tiene representación de las provincias y el sindicalismo.

"Se empiezan a conformar las listas que tienen la presentación mañana sábado a las 00, horario límite. Faltan poco más de 24 horas y Cristina Kirchner avanzó en el armado de lo que debería ser una interna si finalmente no hay lista de unidad. Todavía no se concretó el encuentro que debía hacerse entre Ricardo Quintela y la exvicepresidenta por lo cual ya están armando la listas", informó la periodista de C5N Rosario Ayerdi.