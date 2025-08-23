23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Taiana advirtió que el escándalo de las coimas es "un golpe que pega muy arriba"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires aseguró que "se nota un mayor malestar en la sociedad" debido a las últimas denuncias que involucran a funcionarios del Gobierno y al propio Javier Milei: "El proceso de desencantamiento es lento, pero va sucediendo".

Por
Taiana pidió elevar el nivel de participación electoral en las elecciones legislativas. 

Taiana pidió elevar el nivel de participación electoral en las elecciones legislativas. 

El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires (PBA), Jorge Taiana, aseguró este sábado que el escándalo de las presuntas coimas en la compra de medicamentos que sacude al gobierno de Javier Milei, “es un golpe que pega muy arriba”, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre.

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman
Te puede interesar:

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Para el ex canciller, los audios donde pueden escucharse al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revelando un eventual entramado de corrupción, con retornos de dinero que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem; se suman a los casos de $LIBRA, la política de desfinanciamiento al Hospital Garrahan y la violencia de las fuerzas de seguridad en las marcha de los jubilados, que impactan en la sociedad.

"Desde el punto de vista de la corrupción, esto de Discapacidad ya fue un golpe muy fuerte, un golpe que pega muy arriba. El caso de de la criptomoneda $LIBRA involucra directamente al Presidente y esto va en la misma dirección", analizó Taiana en una entrevista por FM Delta.

Diego Spagnuolo Javier Milei
Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

En este sentido, destacó el detalle que Spagnuolo es "uno de las personas que más visitas tiene a la Quinta de Olivos. Es un amigo y abogado del Presidente en causas personales”. “Creo que todo esto va a impactar (en la campaña) pero no solo. Que la policía le pegue a los jubilados o discapacitados, no tiene un sentido preventivo, sino pedagógico y disuasivo: que todo aquel que quiera salir a protestar sepa que va a cobrar", agregó.

En este marco, una vez estallado el nuevo escándalo en la administración libertaria, Taiana sentenció: "Se nota un mayor malestar en la sociedad. El proceso de desencantamiento es lento, pero va sucediendo y algunos puntos ya entraron. Le entró la criptomoneda, el Garrahan y ahora las coimas en Discapacidad".

Jorge Taiana pidió que la gente vaya a votar en las elecciones legislativas

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la PBA destacó la necesidad de "buscar es elevar el nivel de participación electoral". "La caída viene bajando en casi todas partes en los últimos años, junto con la confianza en la democracia”, advirtió.

A su vez, aclaró que si bien el escándalo de las coimas en ANDIS pueda impactar en la campaña, "no significa que eso sea un beneficio directo para los espacios opositores": “Hay un desencantamiento con la capacidad transformadora del voto y de la participación democrática. Esto es lo que ha dado espacio a la ultraderecha para crecer”.

De esta manera, Taiana pidió por el voto de la ciudadanía toda en los comicios de octubre para luego afirmar: "En las elecciones intermedias lo importante es mostrar que los que estamos de candidatos vamos a frenar a Milei. No vamos a votar sus cosas, ni aceptar presiones, coimas o amenazas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El candidato a diputado se manifestó en redes sociales.

Grabois, sobre los audios de las coimas: "La mafia financiera vino a hacer lo de siempre"

Axel Kiciloff y Javier Milei: ambos afrontan elecciones claves. 

Elecciones en la Provincia: Fuerza Patria aventaja a LLA por dos puntos y mantiene una amplia ventaja en la Tercera

Hagman es el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria. 

Hagman, de cara a octubre: "El objetivo es aumentar la bancada en oposición a Milei"

Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

Cerraron las listas para octubre: Fuerza Patria selló la unidad y La Libertad Avanza pone a prueba su gestión nacional

Jorge Taiana / Itai Hagman

El peronismo convergió en la unidad: Taiana en Provincia y Hagman en la Ciudad, para Diputados

El conductor de Minuto Uno.

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Hace 7 minutos
Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 17 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 54 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 1 hora
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora