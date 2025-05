Jorge Macri apuntó contra quienes difundieron la fake news sobre Silvia Lospennato: "Son voceros permanentes del Gobierno"

El jefe de Gobierno porteño disparó directamente contra las personas que publicaron el video falso hecho con IA. "La intención es clara: usaron la imagen de Mauricio para decir que alguien no va a ser candidata. Eso es una mentira", remarcó.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , apuntó contra quienes difundieron la fake news sobre Silvia Lospennato en la previa de las elecciones legislativas de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires : "Son voceros permanentes del Gobierno" . "La intención es clara: usaron la imagen de Mauricio para decir que alguien no va a ser candidata. Eso es una mentira" , sostuvo.

"No quiero poner nombres de partidos porque a diferencia de ellos soy respetuoso de la veda. Pero miren quiénes son los que todavía hoy siguen teniendo ese video falso de Mauricio diciendo un mensaje falso y se van a dar cuenta de dónde viene. Y no son solamente cuentas no identificadas: algunas tienen nombres de personas que se han hecho públicas gracias al Gobierno y que son voceros del Gobierno de forma permanente", expresó en diálogo con los medios luego del tradicional desayuno del PRO en la jornada electoral.