Jorge Macri anunció que irá por la reelección en la Ciudad: "Deseo tener cuatro años más de gestión" El jefe de Gobierno porteño confirmó su deseo de competir por un segundo mandato en 2027, con el objetivo de consolidar sus planes de infraestructura y seguridad urbana. Por Agregar C5N en









Jorge Macri buscará ser reelecto en CABA.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó que buscará su reelección en 2027, con el objetivo de profundizar las políticas de seguridad y obras públicas. "Deseo tener cuatro años más de gestión. Amo esta tarea, amo esta ciudad", aseguró el mandatario porteño en una entrevista con Infobae.

El funcionario aseguró que en caso de lograr un segundo mandato trabajará en pos de una transición integral hacia el transporte eléctrico para disminuir la contaminación sonora y de concretar mejoras en infraestructura, como en la red de subtes.

"Tenemos que ir a una transición al transporte eléctrico. El ruido de los camiones de basura de noche es descomunal, las motos que reparten", sostuvo Macri.

En materia de seguridad urbana, el titular del Ejecutivo porteño destacó la reciente sanción de la ley contra los "trapitos" y la restitución de propiedades usurpadas. Sobre el primer punto, explicó que las multas previas resultaban insuficientes ante el accionar de los infractores.

"Lo único que podíamos hacer con un trapito era ponerle una multa. Y sinceramente, el trapito cargaba a la policía literalmente. Se nos reía el trapito con la multa", explicó.