23 de junio de 2026 Inicio
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Jorge Macri anunció que irá por la reelección en la Ciudad: "Deseo tener cuatro años más de gestión"

El jefe de Gobierno porteño confirmó su deseo de competir por un segundo mandato en 2027, con el objetivo de consolidar sus planes de infraestructura y seguridad urbana.

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Jorge Macri buscará ser reelecto en CABA.

Jorge Macri buscará ser reelecto en CABA.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó que buscará su reelección en 2027, con el objetivo de profundizar las políticas de seguridad y obras públicas. "Deseo tener cuatro años más de gestión. Amo esta tarea, amo esta ciudad", aseguró el mandatario porteño en una entrevista con Infobae.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
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El funcionario aseguró que en caso de lograr un segundo mandato trabajará en pos de una transición integral hacia el transporte eléctrico para disminuir la contaminación sonora y de concretar mejoras en infraestructura, como en la red de subtes.

"Tenemos que ir a una transición al transporte eléctrico. El ruido de los camiones de basura de noche es descomunal, las motos que reparten", sostuvo Macri.

En materia de seguridad urbana, el titular del Ejecutivo porteño destacó la reciente sanción de la ley contra los "trapitos" y la restitución de propiedades usurpadas. Sobre el primer punto, explicó que las multas previas resultaban insuficientes ante el accionar de los infractores.

"Lo único que podíamos hacer con un trapito era ponerle una multa. Y sinceramente, el trapito cargaba a la policía literalmente. Se nos reía el trapito con la multa", explicó.

Macri también ratificó su postura de tolerancia cero frente a las tomas de inmuebles. "Si a vos te usurpan una casa en la ciudad de Buenos Aires, tenés más chances de recuperarla que si te la usurpan en provincia", aseguró.

"Yo lo que necesito es que la gente invierta en mi ciudad y que se sienta más segura que en otro lado. Esa es una definición del tipo de gobierno que quiero ser. Y no: 'Bueno, me parecería que sería bueno que no usurpes'. Loco, usurpaste, sos mi enemigo", resumió Macri.

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