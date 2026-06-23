Citaron a indagatoria a José Luis Espert en la causa que lo investiga por lavado de dinero

El exdiputado de La Libertad Avanza fue convocado a prestar declaración el próximo martes 30 de junio, en el caso en el que se encuentra implicado por una transferencia de u$s200 mil que recibió una organización ligada al narcotraficante condenado Fred Machado.

Espert, más complicado en la causa en la que lo investigan por lavado de activos.

José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos por una transferencia de 200 mil dólares realizada por una organización ligada al condenado Federico “Fred” Machado . La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez .

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Según surge de la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos , desde una cuenta de una empresa que integró una organización criminal transnacional.

Esa cuenta nunca había sido declarada ante ARCA . Para justificar la transferencia, el exlegislador nacional por La Libertad Avanza presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año .

Para los investigadores, ese contrato es una simulación : “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.

De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibida la transferencia de los u$s200.000, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de u$s50.000 a una cuenta en un banco nacional.

Aseguran que es falso el contrato que presentó Espert para justificar los u$s200.000 de Machado

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los u$s200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El exfuncionario y excandidato libertario utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales, sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas.

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Federico 'Fred' Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.