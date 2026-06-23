Milei en la Fundación Faro: "Abróchense los cinturones, porque Argentina va a volver a ser grande nuevamente"

En medio de la crisis política por el escándalo que involucra a Manuel Adorni, el jefe de Estado encabeza un acto en la Fundación Faro junto a su nuevo vocero, Adrián Ravier, antes de iniciar una gira por España, Paraguay y Estados Unidos.

El presidente Javier Milei encabezará este martes un evento de la Fundación Faro , el think thank libertario dirigido por Agustín Laje, junto a su flamante vocero, Adrián Ravier , con el objetivo de relanzar la comunicación oficial ante el desgaste de la imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

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La actividad, bajo la consigna "Ideas para una sociedad libre" , comenzará a las 19.30 y reunirá a figuras del pensamiento liberal contemporáneo como el economista estadounidense David Friedman (hijo del referente liberal Milton Friedman), Alberto Benegas Lynch y Martín Krause . La prensa no podrá cubrir el evento, pero habrá transmisión en vivo por YouTube.

El desembarco de Ravier en el Gobierno pretende desplazar el ruido político provocado por la situación judicial de Adorni. Según el primer escrito oficial de esta etapa, "la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos".

El propio vocero reconoció que la fuerte discusión en torno a la gestión de Adorni tapaba las metas financieras alcanzadas. A partir de este cambio, la administración central intentará concentrar las declaraciones públicas en la estabilidad de los mercados y en la baja del Riesgo País.

El jefe de Estado emprenderá su viaje internacional el miércoles 24 de junio con destino a Madrid , donde permanecerá hasta el sábado 27. El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, organizó una agenda concentrada en audiencias con importantes corporaciones y grupos de inversión .

La delegación oficial mantendrá reuniones con directivos del Banco Santander, BBVA, Telefónica y Mapfre para promover la llegada de capitales a proyectos locales. Asimismo, el viernes 26 el mandatario dictará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, aunque no prevé citas con el rey Felipe VI ni con Pedro Sánchez.

La segunda escala del periplo se concretará el 30 de junio en la localidad paraguaya de Luque con motivo de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. En ese ámbito, el jefe de Estado mantendrá una reunión bilateral con Santiago Peña, el mandatario anfitrión.

Finalmente, el gobernante se trasladará a Washington para participar de los festejos por el aniversario de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio. Al regreso de esta gira, la comitiva prevé viajar a la provincia de Tucumán para encabezar los actos patrios del 9 de Julio.