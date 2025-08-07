7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge García Cuerva, en San Cayetano: "Somos custodios de los discapacitados, no podemos desentendernos de los que sufren"

El arzobispo de Buenos Aires encabezó la misa central en Liniers: se refirió a "los ancianos que piden una jubilación digna", exhortó a "salir del chiquero de las descalificaciones" y pidió "no desentenderse de los que revuelven la basura, no porque les guste, sino por necesidad".

Por

Jorge García Cuerva habló sobre las personas con discapacidad.

Captura TV

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva encabezó la misa central en Liniers por el día de San Cayetano. "Somos custodios de los discapacitados, no podemos desentendernos de los que sufren", pronunció durante su tradicional homilía.

Te puede interesar:

"Por este camino hay menos pan, trabajo, paz y libertad": San Cayetano en la era Milei

García Cueva contó una parábola sobre un hombre de familia y de cómo el pan era fuente de trabajo. Luego, reflexionó: "Le pedimos a San Cayetano que haga una casa de reconciliación, que podamos abrazarnos y pedirnos perdón".

"Como decía San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Le rogamos a nuestro santo patrono que podamos recapacitar, salir del chiquero del odio y las chicanas y ponernos de pie. Tenemos que animarnos a dar el paso de la reconciliación entre los argentinos. Así podremos gestar una renovación más humanas", soltó, refiriéndose a la época de crisis que se vive en el país. "Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí", enfatizó.

"Eso se vive en la casa del Padre: nos falta a nosotros como país, encontrarnos, sentirnos cerca unos de otros, sentarnos a una misma mesa para pensar juntos, para generar consensos, para dialogar, para llorar fracasos sin estar siempre buscando culpables para estar mal. Hacer fiestas por pequeños grandes logros y figurar por esfuerzos que son de todos", indicó.

El arzobispo de Buenos Aires no dejó de referirse a la situación socioeconómica del país: "Pedimos por todos los trabajadores de nuestra patria, por todos, porque como iglesias valoramos todas las formas del trabajo, el empleo formal, emprendimientos, reciclado y changas...todo esfuerzo que lleva al pan sobre la mesa tiene que ser protegido".

"El señor no quiere que nadie quede afuera, quiere que nos hermanemos. Somos custodios de los discapacitados y de los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren", apuntó, con una frase que podría relacionarse con la situación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jueves habrá una multitudinaria movilización de Liniers a Plaza de Mayo.

Fuerte advertencia de la Iglesia en la previa de San Cayetano: "Cuidar las fuentes laborales debe ser una prioridad"

play

Vigilia en San Cayetano: ya llegan los fieles a la basílica a pedir por pan y trabajo

El presidente de los obispos, Marcelo Colombo.

Obispos y gobernadores activan la "rosca" eclesial-política en la Semana Social

El cambio de espigas que acompañaron durante un año a la imagen de San Cayetano.

Gremios y organizaciones sociales gestan una gran movilización callejera por San Cayetano

El economista apuntó contra la oposición.

Tras la derrota en Diputados, Caputo pidió una renovación "de la vieja política"

Francos lamentó la derrota legislativa en el Congreso.

La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas"

Rating Cero

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
play

La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

Lescano y un mal trago en Bogotá.

La bronca de Pablo Lescano tras el trágico show de Damas Gratis en Colombia: "Me rompiste el corazón"

Mario Pergolini recibió el mensaje más sincero de parte de Moria Casán.

El elogio más sincero de Moria Casán para Mario Pergolini: "¿Sabés lo que me gusta de vos?"

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

últimas noticias

play

Marcha en Puente Pueyrredón: se desplegó un fuerte operativo de seguridad

Hace 4 minutos
El 46% de los argentinos recurren a la tarjeta de crédito para consumos básicos mensuales.

Según un informe de la UBA, casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar comida en supermercados

Hace 17 minutos
Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

Acuerdo histórico entre dos automotrices

Hace 17 minutos
Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

La inflación de la Ciudad se aceleró en julio y llegó a 2,5%

Hace 28 minutos
Javier tenía 10 años cuando vio por última vez a su hermano, en 1984.

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati contó cómo está su madre: "No prendimos la tele"

Hace 41 minutos