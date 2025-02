Jonatan Viale habló tras su polémica entrevista a Javier Milei: "Jamás toqué un peso de este Gobierno"

Viale remarcó el respaldo de su familia en medio de la polémica por la interrupción de una entrevista que le realizó a Milei en TN: "Muchos quieren que no lo esté pero estoy de pie. Fue una mañana y una tarde difícil. No tenía ganas de un carajo. Mi hermana me dio fuerzas. Me dijo 'escuchame una cosa, pibito. Tenés mucha fuerza y te levantaste de cosas mucho peores de esta. Nos levantamos juntos. Mové el orto. Te quiero fuerte'. Eso me movilizó mucho".

"Tengo la tranquilidad de saber que jamás toqué un peso de este Gobierno ni de ningún Gobierno ni de nadie. No lo quiero, no lo necesito ni me interesa. Tuve mil oportunidades y rechacé todas. Tengo la tranquilidad de saber que uno puede equivocarse como me equivoqué. Jamás voy a estar del lado de los chorros, corruptos, los que liberan delincuentes, los que cobran 35 palos de jubilación", añadió en esta línea en Radio Rivadavia.

En tal sentido, expuso que mantuvo una comunicación con Caputo. "Me llamó y me pidió disculpas. Se metió él y no reaccioné como tendría que haber reaccionado. Fue una nota interesante, fue una hora y pico y en la primera hora hubo una batería de preguntas fuertes. Los que hablan de afuera son de palo. Uno es humano y se equivoca, no hay que ser soberbio. Los políticos me chupan un huevo", enfatizó.

En tanto, desestimó las críticas que recibió tras la filtración del video: "Twitter me chupa un huevo. No me interesa lo que digan mis colegas, si quieren opinar que lo hagan. La Academia Nacional de Periodismo no me importa, no trabajo para ADEPA ni para FOPEA. Mi único compromiso es con mi familia, mis amigos, con la gente que nos escucha en Rivadavia y con los que nos miran en la tele".

Embed 1.

Así le dan órdenes a @JonatanViale



Nunca vi algo como esto.

Frena la conversación porque le dicen que puede complicar judicialmente a @JMilei . Eso es encubrimiento.



Y queda todo grabado.

Vean hasta el final.



Así manejan a sus comunicadores institucionales. Dejen de… pic.twitter.com/LFFE0Ubkp2 — ari lijalad (@arilijalad) February 18, 2025

Jonatan Viale: "Fue una buena nota con Milei, respondió todo"

Por otro lado, el periodista destacó la entrevista que le concedió Milei. "Creo que fue una buena nota, respondió todo", marcó.

También, Viale descartó retirarse de la actividad periodística tras la polémica: "No dejo el periodismo. Me van a tener que matar para sacarme del periodismo. El periodismo es mi fuego, mi sangre, mi pasión y lo mío. Es lo único que sé hacer bien".

"A la gente no importa quién filtró el video, sino el hecho. Tengo como 200 mensajes. Son todos 'fuerza', 'te quiero' y 'gracias'", contó.