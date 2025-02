Jorge Rial reveló detalles de la entrevista a Javier Milei: "Presi, el enemigo lo tiene adentro".

Entonces detalló varios aspectos que se desconocían sobre la nota: "Lo que sucedió ayer es una pieza histórica en el periodismo y en la televisión nacional. Nunca vi algo igual... Fue gracioso, porque la verdad es que primero nos dio risa".

Luego, se refirió al periodista que entrevistó a Milei: "No me quiero poner en el lugar de Joni (Viale). Hoy durmió hasta tarde, ayer la última llamada, según me dicen, fue a la 1 de la mañana y no habló más con nadie. Hoy no fue a la radio, algunos dudan si va a ir a TN hoy o no".

Luego reveló las internas que se desataron tras la publicación del crudo de la entrevista y que se viralizó rápidamente en redes sociales, dando cuenta de las preguntas pactadas. "El quilombo que hay en el Grupo Clarín. En este momento Magnetto está terminando de ver y armar el comunicado oficial que van a sacar en un rato, tratando de explicar que no fue una cama contra el Presidente", indicó.

Sin embargo, apuntó contra el entorno del mandatario: "El que inició todo este quilombo fue Caputito. Cometió uno de los errores más graves que fue meterse en el medio de una nota".

Sobre el video aseguró que "ese material ya fue borrado, salvo una copia. Sabemos que hay un backup dando vueltas". Por su parte Mauro Federico explicó que en la grabación se puede ver cómo la cámara muestra el backstage en Casa Rosada "aparecen Karina y Santiago Caputo".

La hermana del jefe de Estado y el asesor fueron quiénes manejaron la nota: "En la previa, acuerdan con Jonatán Viale, con el director y el propio Milei que ante cualquier situación que Milei diga algo inapropiado, ellos van a interrumpir. Estaba admitida la interrupción en caso de una urgencia".

"¿Qué demuestra este dialogo? Que sabían que la nota era un error. Que un Milei desencajado, desenfocado durante todo el fin de semana, se iba a mandar una cagada. Ya estaba previsto que, ante el primer traspié del Presidente, se iban a meter", concluyó Rial.

Se filtró un corte de la entrevista a Milei que muestra cómo guionaron las preguntas de Viale

En una entrevista en la que intentó desligarse del escándalo de la posible estafa millonaria con la promoción de la criptomoneda $Libra, el presdiente Javier Milei intentó minimizar su impacto al asegurar que él solo quiso ayudar a un emprendimiento privado y "salió mal".

Durante toda la emisión, el periodista Jonathan Viale se encargó de señalar la longitud del reportaje y la enorme catidad de preguntas que el primer mandatario accedió a responder. Sin embargo, pocos minutos después de emitido, aparecieron cortes en los que se puede observar claramente las intervenciones de Santiago Caputo en el discurso de Milei.

En el momento en que Milei argumentaba que el retuit se había hecho desde su cuenta personal y que Viale le preguntaba sobre la estrategia judicial que tendría, se puede apreciar que hay gente que habla fuera de cámara y se alcanza a ver a Caputo que le sugiere no hablar de ese tema, y Viale accede a recomenzar la entrevista evitando esa pregunta.