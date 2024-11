Javier Milei volvió a atacar a los periodistas: "Les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto"

"A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos" y "muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto", sostuvo Milei este miércoles en un extenso posteo en X.

"Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas", señaló, y afirmó que los periodistas "son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1859218428705329552&partner=&hide_thread=false PERIODISTAS

A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan "muestras" de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente frente a su… — Javier Milei (@JMilei) November 20, 2024

"A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión", sostuvo el Presidente. "Gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia", añadió.

"Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahora van a ganar menos dinero, pero eso es normal en un mercado libre", concluyó.

Durante el acto de lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo que se realizó el domingo pasado en San Miguel, Laje apuntó contra el periodismo y, en particular, contra Marcelo Longobardi. "Vayan a ver cuántas visitas tienen los videos de Longobardi en las redes sociales. A estos tipos en realidad nadie los quería escuchar, pero éramos esclavos de tener una cajita boba con un par de canales haciendo zapping", aseguró.

"Me llama la atención que estas cosas pasen y se naturalicen. No solamente por mí. Es por Luciana Geuna, por los esbirros de La Nación, los compañeros de TN. Se ha naturalizado la violencia", respondió Longobardi este martes en Radio Rivadavia.

"Nunca trabajé en un medio que no diga una palabra sobre el tema: ni mis compañeros, ni el medio en el que trabajo. Y eso me resulta inaceptable, porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar", afirmó durante el pase del martes con Jonathan Viale, que expuso una diferencia entre él y uno de los comunicadores de más llegada al Presidente. Este miércoles, por decisión de Longabordi no hubo pase con su colega.