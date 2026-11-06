Destituyeron a Santiago Peña: por qué el Congreso no le permitió que renuncie, qué diferencia hay y cómo lo afecta La decisión unánime de la Cámara Alta de Paraguay de destituir al jefe de Estado por mal desempeño, rechazando formalmente su dimisión, sienta un contundente precedente institucional. Por Agregar C5N en









El Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña. Redes sociales

El Senado de Paraguay destituyó de forma unánime al expresidente Santiago Peña con los 44 votos de los legisladores presentes. De esta forma, la Cámara Alta resolvió separarlo del cargo principal del Gobierno tras dar por finalizado el proceso de juicio político por mal desempeño de sus funciones.

La decisión del Poder Legislativo de llevar hasta las últimas consecuencias al político del Partido Colorado significa una sanción e inhabilitación política: al destituirlo en lugar de aceptar su renuncia, evita que Peña mantenga los fueros y se pueda presentar como candidato inmediato. El político queda ahora expuesto a eventuales responsabilidades jurídicas por su accionar en el poder.

La renuncia permitía a Peña dar un paso al costado argumentando preservar el "bienestar del país" sin asumir formalmente la culpabilidad legal o política. La destitución por la fuerza de los votos opera como una condena política institucional por mal desempeño, inhabilitando su capital político y bloqueando futuros fueros de protección.

Juicio político y pedido de detención El juicio político contra el expresidente de Paraguay se desencadenó a raíz de una grave crisis financiera vinculada a Ueno Bank y a acusaciones por presunto mal desempeño de sus funciones y conflicto de intereses. Paralelamente el Congreso asiste a la jura del vicepresidente Pedro Alliana, como su sucesor.

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención del expresidente Santiago Peña, este viernes, minutos después de que el Senado aprobara por unanimidad su destitución en un juicio político por "mal desempeño" de sus funciones.