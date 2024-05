Javier Milei sostuvo que el paro de la CGT fue "un fracaso rotundo"

El presidente Javier Milei habló por primera vez del paro general que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) el jueves pasado y sostuvo que la medida de fuerza, a la que calificó como "violenta" fue un "fracaso rotundo” porque, según su punto de vista, no contó con el apoyo de la sociedad.

En esa línea, el Presidente indicó que el paro fue “una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical”, sino que se trató “directamente una acción política en contra del Gobierno”.

“Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”, señaló el economista libertario.

En la entrevista, Milei también consideró que la población sigue teniendo "paciencia" para aguantar el ajuste que su Gobierno está llevando adelante dado a que no hay "alternativa alguna" al plan actual. De esta manera, el mandatario ratificó su programa económico de shock, al señalar que “la alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas”.

“Para que más o menos se dé un orden de magnitudes, cuando una economía tiene déficit gemelos por cuatro puntos del PBI, usted tiene una alerta amarilla. Con ocho, está a punto de volar por los aires. Nosotros recibimos el país con 17 puntos del PBI, déficit gemelos. Y en este mismo contexto, se le debía a los importadores $50000 millones de dólares. Las reservas internacionales netas eran $12000 millones negativos. Había vencimientos en pesos por $91000 millones. Había además $25000 millones de vencimientos de deuda externa concentrada en organismos multilaterales y el acuerdo con el Fondo estaba caído por el desbarajuste fiscal. La inflación, al momento que nosotros asumimos, ya venía corriendo a un ritmo del 7.500 % anual. Y si usted toma el índice de mayoristas de diciembre, que estuvo en 54 %, eso anualizado da 17.000. No había alternativa”, afirmó.