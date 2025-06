Javier Milei se refirió al fallo contra Cristina Kirchner: "El que las hace las paga"

En un análisis más amplio sobre la situación judicial de la expresidenta, el mandatario libertario interpretó la condena como una muestra de solidez institucional al asegurar que fue "una lección de republicanismo".

"Es un evento extremadamente importante. Muestra la salud de la República. Una mujer que fue dos veces Presidente de la Nación, que fue vicepresidente, quedó condenada por corrupción", puntualizó.

Además, Milei vinculó la condena a Cristina con el accionar de su propio gobierno, diferenciándose de administraciones anteriores: "Este es el primer Gobierno que le da rienda libre a la Justicia. Siempre abogué por la libertad del Poder Judicial, que sancionara acorde a lo que parece correcto. Y al no existir interferencias, se hizo justicia. Es sumamente valioso. Un activo que otros no tienen".

"Es un disparate. Si yo pregono la independencia de la Justicia, que la Justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante", expresó Milei.

El Presidente no dudó en señalar a otros gobiernos, en especial al de Cambiemos, por supuestas interferencias en el ámbito judicial. "Hay otros gobiernos que sí intervinieron. No dejaron trabajar en paz a los jueces. Todos los gobiernos excepto nosotros… El macrismo, que se vendía como opositor al kirchnerismo y después le permitió volver, ha jugado un rol en interferir las instituciones", expresó.

"Es una política a la que no adhiero. Por eso después está el ejército de imbéciles que viven hablando de pactos, conspiraciones. Después en los hechos se demuestra que están equivocados", agregó Milei.