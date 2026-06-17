Tras aprobar una garantía de u$s2.000 millones, Javier Milei recibe a autoridades del Banco Mundial El encuentro se llevará a cabo en la Quinta de Olivos, luego de que el organismo de luz verde a a un paquete de financiamiento para "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica". Por Agregar C5N en









Javier Milei junto al titular del Banco Mundial.

El presidente Javier Milei mantendrá este miércoles desde las 17 un encuentro en la Quinta de Olivos con autoridades del Banco Mundial (BM). El mismo ocurrirá luego de que el organismo otorgue una garantía de u$s2.000 millones a Argentina, que permite su regreso al mercado internacional de crédito.

Fuentes oficiales confirmaron a C5N la realización del cónclave, en el cual se hablará del reciente financiamiento del BM para el país, tendiente a "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica".

La ayuda crediticia garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

Autoridades del Banco Mundial se reunirán esta tarde con Javier Milei. "Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo", explicó el martes en un comunicado la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

En qué consiste el paquete de garantías otorgado a Argentina Argentina logró una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una de MIGA, buscando movilizar hasta u$s2.000 millones en préstamos comerciales y enmarcándose en una estrategia para impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

El préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Las garantías del BIRF y MIGA respaldarán acciones que buscan movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.