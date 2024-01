Javier Milei repitió en Davos frases de una charla TED que dio en 2019

En su exposición de hace casi cinco años en la localidad bonaerense de San Nicolás, titulada "La estruendosa superioridad del capitalismo", el economista ya había hablado del crecimiento del PBI per cápita a lo largo de los siglos y la relación del crecimiento del capitalismo con los datos de la pobreza, aspectos que repitió de manera prácticamente textual este miércoles .

Duro de Domar confeccionó un clip con las partes de los discursos que, de manera insólita, se repiten en ambos, como sus críticas al socialismo, sus elogios a los empresarios, las principales instituciones del capitalismo y las frases de otros economistas.

Por otra parte, incorporó algunos conceptos para su alocución en Davos: "el peligro en el que se encuentra Occidente", la crítica al feminismo y la negación del cambio climático.

Las frases repetidas de Javier Milei de su charla TED de 2019

En ambos discursos, el Presidente incluyó citas a dos economistas, que repitió de forma textual en las dos ocasiones: "Donde entra el comercio no entran las balas", de Claude Frédéric Bastiat; y "Yo puedo odiarlo a mi vecino, pero si no compra mi producto me voy a la quiebra", de Milton Friedman. Además, reflotó en 2024 varios de los conceptos que había vertido en 2019, de manera casi calcada:

La tasa de crecimiento a lo largo de la historia

2024: "Durante todo el período comprendido entre el año cero y el 1800, la tasa de crecimiento del PBU per cápita se mantuvo estable en 0,02%. Es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0.66% anual. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita se necesitarían cerca de 107 años. Ahora bien, si observamos el período entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento acelera al 1,66% anual compuesto. Ya no necesitábamos 107 años para duplicar el PBI, sino 66. Y si tomamos el período comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual compuesto, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo".

2019: "Fíjense que entre el cero y 1800 la tasa de crecimiento era del 0,02 % en términos per cápita. Durante el siglo XIX, se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65%. En los primeros 50 años del siglo XX, se creció al 1,06, en la segunda parte 2,1%, y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? una aceleración fenomenal de crecimiento. Si ustedes consideran que las cuentas nacionales subestiman 1,15% de crecimiento, hoy el mundo estaría creciendo cerca de 4,15% per cápita. Eso significa que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. En un siglo vamos a estar logrando 4,6 veces más de lo que logramos en la historia de la humanidad. ¿Y eso se manifiesta en qué? se duplica el PBI per cápita: originalmente se tardaba 3466 años. En el siglo XIX ese número cayó a casi 107, después a 65,74 la primera parte del siglo XX. En la segunda, 33,35%. Y ahora, 23,45%".

Pobreza y capitalismo

2024: "No debemos olvidar nunca que para el año 1810, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia".

2019: "Hace poco más de 200 años, el 95% de la población del planeta tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, vivían con menos de un dólar diario. Luego llegó el capitalismo. Y ahora, en un mundo que tiene siete veces más de personas, hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%".

Libertad económica

2024: "Aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos, tienen 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos".

2019: "Los países que son más libres crecen más que el doble que aquellos que son reprimidos. Aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi ocho veces más grande que el de los países reprimidos. El decil más bajo de la distribución ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Los del decil más bajo, es decir, los más pobres, en los países más libres tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio del país reprimido. En los países que son libres la pobreza es 25 veces menor".

Las instituciones del capitalismo

2024: "Las instituciones fundamentales del capitalismo son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social"

2019: "Es muy importante la propiedad privada. La tercera institución del capitalismo es la competencia. Aparecen dos instituciones más: la división del trabajo y la cooperación".

"Bienes de mejor calidad a mejor precio"

2024: "Sólo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a mejor precio".

2019: "Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio".

Los empresarios como benefactores sociales

2024: "No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder, ustedes son benefactores sociales".

2019: "¡Se van a llenar de plata! Porque van a ser benefactores sociales".

Javier Milei en Davos: sillas vacías y tibios aplausos durante su discurso

El presidente Javier Milei dio su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos donde según lo señalado por la prensa internacional “abroncó a todos los líderes del mundo” y en un auditorio a medio llenar en el que “solo hubo aplausos tímidos al final, mucho de ellos desconcertados”.

Su presentación en la 54° reunión anual de la organización en el panel "Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado" duró poco más de 20 minutos Allí realizó una férrea defensa del capitalismo, al señalar que "el Estado no es la solución, es el problema mismo" y también aseguró que "un empresario exitoso es un héroe". Además realizó un fuerte ataque al feminismo al calificarlo como "una pelea ridícula y antinatural".

Milei Davos Enero 2023 Javier Milei defendió los principios libertarios en Davos. Télam

"Fue recibido con entusiasmo en el corazón del capitalismo, el foro de Davos, como un gran defensor del mercado, palabra sagrada para los ejecutivos que llenaban a reventar la sala principal, algo muy poco habitual cuando habla un político”, detalló en su crónica el diario El País de España.

Luego, la nota aclaró que “rápidamente las caras empezaron a cambiar en la sala en cuanto Javier Milei empezó a hablar, y solo hubo aplausos tímidos al final, mucho de ellos desconcertados. El presidente argentino abroncó a todos los líderes del mundo, y especialmente a los organismos internacionales”.