Milei ratificó que hará "un ajuste de shock" para alcanzar el orden fiscal

"Esta vez, el ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente. Es mi promesa de campaña. Lo pagan los delincuentes, la casta: políticos ladrones, empresarios prebendarios, sindicalistas que entregan a los trabajadores, medios corruptos y profesionales funcionales a eso", agregó.

El líder de La Libertad Avanza señaló que su compromiso con los argentinos es "exterminar la inflación, volver a crecer para que se generen puestos de trabajo con mejores remuneraciones de modo tal que hagamos caer pobreza e indigencia, y terminar con la inseguridad".

Milei consideró que si en 2024 su gobierno logra poner en caja las cuentas públicas, resolver el problema de la Leliqs y abrir el cepo, "el 2025 va a ser brillante, con una tasa de inflación cayendo, los salarios volando en dólares, con caída de la pobreza y la indigencia, la actividad subiendo fuertemente".

En ese sentido, aseguró que "el equilibrio fiscal no se negocia", al mismo tiempo que advirtió que no dudará en despedir a aquellos ministros que gasten más de lo acordado.

Milei: "Voy a gobernar para todos los argentinos"

Milei aclaró que su vínculo con el poder es diferente a la que tienen los políticos tradicionales y advirtió que su experiencia al frente de la Casa Rosada que se iniciará el 10 de diciembre la tomará "como un trabajo más".

"Hoy le dije a Alberto Fernández (tuvieron una reunión en Olivos): 'Yo soy el nuevo inquilino'. El inquilino es alguien que está transitoriamente en ese lugar. Yo lo entiendo así, y lo miro como un trabajo. Mi vínculo con el poder no es el mismo que el resto de los políticos", afirmó Milei.

alberto-fernandez-javier-milei-olivos.webp

El presidente electo dio algunos indicios de lo que será su estilo de gobierno y anunció que procurará estar todo el tiempo en la Residencia de Olivos. "No voy a usar el helicóptero. Voy a trabajar en Olivos. Como yo soy un workaholic, directamente me levanto, me voy al escritorio y me pongo a trabajar. Y si necesito a algún ministro, lo llamo y que venga", explicó.

"Yo llevo una vida austera, ni siquiera tengo gustos caros, me divierto con cosas bastantes simples", agregó el referente liberal libertario, quien además aclaró que su compromiso será "gobernar para todos los argentinos", incluso para los que no lo votaron.

Javier Milei La Libertad Avanza Telam

Milei reiteró su discurso a favor de un estado pequeño y consideró que su éxito en las urnas se debió a que los sectores más desprotegidos sintonizaron con esa idea. "Está claro que el estado presente es lo que nos está empobreciendo. El estado no es la solución, es el problema. Yo creo que ese discurso caló, la gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas", apuntó.

Respecto de esos sectores, aclaró: "No le vamos a quitar la comida, pero sí le vamos a devolver la libertad. Nuestra política es: 'nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos a enseñar a pescar y a hacer la caña'".

La polémica en torno a la coparticipación

Milei se mostró sorprendido frente a las preguntas de Fantino referidas a una posible modificación de la Ley de coparticipación, uno de los temas que el líder de La Libertad Avanza abordó en campaña.

"Me sorprende que hagan esa pregunta. Para modificar la coparticipación, en el Senado tiene que pasar con unanimidad. No deberían tener ningún miedo (los gobernadores). Yo no podría modificar la coparticipación", aclaró.