Javier Milei mantendrá una conversación con Zelenski antes de la cumbre Trump-Putin Será un encuentro remoto, que comenzará a las 12.30. El Presidente ya se había reunido con su par de Ucrania en enero y marzo de este año. Por







Milei junto a Zelenski.

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves un nueva reunión con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski. Será un encuentro remoto, que comenzará a las 12.30, a más de tres años del comienzo de la guerra con Rusia.

El Presidente ya se había reunido con Zelenski en enero y marzo de este año. La primera de esas dos reuniones fue en Suiza, en el marco del Foro de Davos 2025. La segunda se trató de una charla "cálida", según aseguraron desde Casa Rosada, en la que se abordó "la relación bilateral y el proceso de paz" con Rusia.

Además de estas dos conversaciones, Zelenski estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.

Zelenski llegó a Berlín para reunirse con sus aliados y tener una cumbre virtual con Trump El presidente de ucraniano, Volodimir Zelenski arribó a Berlín para reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz, previo de la cumbre virtual en la que participarán otros líderes europeos y el presidente estadounidense Donald Trump.

Antes de la reunión del viernes entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con Donald Trump en Alaska. Varios líderes europeos junto al presidente ucraniano se reúnen hoy para debatir cuestiones territoriales, de seguridad y un posible acuerdo de paz que incluya a Ucrania.

Días atrás, después de la confirmación de que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski cuestionó la determinación y aseguró que cualquier tipo de cumbre que no incluya a Ucrania es "contra la paz".