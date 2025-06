Javier Milei habló con Benjamin Netanyahu y respaldó la ofensiva israelí contra Irán

Por su parte, Netanyahu le agradeció la visita a su país que realizó la semana pasada, con paradas en Jerusalén y Tel Aviv, y le dio detalles de la operación "León Ascendente". En el marco de esa ofensiva, Israel informó que abatió a más de 20 comandantes iraníes desde el viernes.

Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la muerte de Ali Shadmani, Jefe del Estado Mayor de Irán y principal comandante militar del régimen, unos días después de que asumiera el puesto de su predecesor, Qolamali Rashid, también eliminado por otro ataque israelí el viernes pasado.

Milei netanyahu Milei y Netanyahu se reunieron la semana pasada en Israel.

Milei se había comprometido a mantener el diálogo con Netanyahu tras la reunión bilateral que tuvieron la semana pasada y de la que también participó el presidente israelí, Isaac Herzog. Allí, el Presidente exigió la libertad de los rehenes argentinos secuestrados en Gaza y reafirmó su "compromiso inclaudicable" con el "combate al terrorismo".

El domingo, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en redes sociales en el que condenó "el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil".

Tras abandonar la cumbre del G7, Donald Trump aseguró que busca "un fin real" al conflicto entre Irán e Israel

Donald Trump aseguró que quiere un "fin real" a la disputa nuclear con Irán y aclaró que podría enviar al vicepresidente, JD Vance, o Steve Witkoff, emisario en Medio Oriente, para que se reúnan con el régimen iraní mientras los ataques aéreos continúan por quinto día consecutivo.

"No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego", expresó Donald Trump tras abandonar la cumbre del G7, y luego de criticar al presidente francés Emmanuel Macron por proponer un alto al fuego entre Israel e Irán.

"No dije que estaba buscando un alto el fuego. Eso fue Emmanuel, que es un buen tipo, pero que no atina a menudo", añadió el presidente estadounidense. En esa línea remarcó que lo que busca Estados Unidos es "un fin real, no un alto el fuego. Un fin real", y continúan con la idea de exigir una "una renuncia total" de Irán a su programa nuclear.