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20 de julio de 2026 Inicio

Miles de argentinos se congregaron en el Obelisco para agradecerle a la Selección a pesar de la derrota frente a España

El frío y la lluvia no detuvieron a los hinchas, que colmaron el centro porteño para reconocer el esfuerzo del equipo en la final del Mundial tras caer 1 a 0 en Nueva Jersey.

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Miles de hinchas argentinos se congregaron este domingo en el Obelisco de la Ciudad Buenos Aires para agradecer el esfuerzo de la Selección argentina a pesar de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial. El resultado adverso, el intenso frío y la lluvia no impidieron a los fanáticos colmar el centro porteño en una masiva muestra de respaldo al plantel en la despedida mundialista de Lionel Messi.

Kylian Mbappé.
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El epicentro de las manifestaciones de apoyo lució repleto con camisetas, banderas y pirotecnia desde varias horas antes del encuentro decisivo. La multitud entonó cánticos dedicados a la Scaloneta para valorar la campaña del combinado nacional, que alcanzó por segunda edición consecutiva el partido definitorio de la Copa del Mundo.

La marea de simpatizantes se replicó en diferentes zonas del país con un ambiente de fiesta y gratitud. También se extendió más allá de las fronteras, como por ejemplo en el icónico Times Square de Nueva York.

La de Estados Unidos 2026 fue la cuarta final de Copa del Mundo en la que la Selección argentina cayó derrotada. Las anteriores fueron Uruguay 1930, en la que perdió 4-2 frente a los dueños de casa; Italia ’90, en la que Alemania se impuso 1-0, y Brasil 2014, en la que también ganaron 1-0 los alemanes.

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