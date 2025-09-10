Créditos fintech en Argentina: crecieron 68% interanual y suman cada vez más usuarios Según un informe, elaborado por ITBA y la Cámara Argentina Fintech, los préstamos otorgados por las tecnológicas de las finanzas alcanzaron los 5,7 millones de créditos a los cuales accedieron 5,2 millones de personas. Por







1 de cada 4 personas que tiene crédito formal en la Argentina (19,2 millones) accedió a uno a través de una fintech.

El sector de créditos en el ecosistema Fintech consolidó su expansión en el primer trimestre del 2025: la cantidad de préstamos otorgados por estas empresas alcanzó los 5,7 millones de operaciones, un crecimiento del 68% interanual.

Según el último Informe de Crédito Fintech elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA, el crédito se consolidó como una de las herramientas más relevantes para la inclusión financiera: solo en el último año, los préstamos otorgados por plataformas Fintech alcanzaron a más de 5,2 millones de personas, un aumento del 65% respecto al año anterior, y unas 5.000 empresas, con un fuerte protagonismo de jóvenes y mujeres.

Aunque el sector aún representa solo el 2% del volumen total del sistema financiero, este universo equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema, que en total suman 19,2 millones de personas. De esta manera, uno de cada cuatro usuarios de crédito en Argentina recurre actualmente a las fintech para financiarse.

fintech créditos Esto se debe a que la mayor parte son créditos para el consumo y personas físicas, con un monto promedio de $383.000. Esto refuerza el rol dinamizador del crédito fintech para sectores históricamente marginados del sector financiero, y muestra el gran potencial hacia adelante para atender a pymes y personas jurídicas.

En el mismo sentido, al considerar las fintech con licencia bancaria, el total de créditos otorgados asciende a 6,1 millones, con una participación del 6,5% del mercado. Entre las entidades incluidas en esta categoría figuran Naranja Digital, Wilobank, Transatlántica, Banco del Sol y Brubank.