10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Créditos fintech en Argentina: crecieron 68% interanual y suman cada vez más usuarios

Según un informe, elaborado por ITBA y la Cámara Argentina Fintech, los préstamos otorgados por las tecnológicas de las finanzas alcanzaron los 5,7 millones de créditos a los cuales accedieron 5,2 millones de personas.

Por
1 de cada 4 personas que tiene crédito formal en la Argentina (19

1 de cada 4 personas que tiene crédito formal en la Argentina (19,2 millones) accedió a uno a través de una fintech.

El sector de créditos en el ecosistema Fintech consolidó su expansión en el primer trimestre del 2025: la cantidad de préstamos otorgados por estas empresas alcanzó los 5,7 millones de operaciones, un crecimiento del 68% interanual.

escandalo cripto: la camara argentina fintech destaco el rol de la cnv para operar con transparencia y seguridad
Te puede interesar:

Escándalo cripto: la Cámara Argentina Fintech destacó el rol de la CNV para operar con "transparencia y seguridad"

Según el último Informe de Crédito Fintech elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA, el crédito se consolidó como una de las herramientas más relevantes para la inclusión financiera: solo en el último año, los préstamos otorgados por plataformas Fintech alcanzaron a más de 5,2 millones de personas, un aumento del 65% respecto al año anterior, y unas 5.000 empresas, con un fuerte protagonismo de jóvenes y mujeres.

Aunque el sector aún representa solo el 2% del volumen total del sistema financiero, este universo equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema, que en total suman 19,2 millones de personas. De esta manera, uno de cada cuatro usuarios de crédito en Argentina recurre actualmente a las fintech para financiarse.

fintech créditos

Esto se debe a que la mayor parte son créditos para el consumo y personas físicas, con un monto promedio de $383.000. Esto refuerza el rol dinamizador del crédito fintech para sectores históricamente marginados del sector financiero, y muestra el gran potencial hacia adelante para atender a pymes y personas jurídicas.

En el mismo sentido, al considerar las fintech con licencia bancaria, el total de créditos otorgados asciende a 6,1 millones, con una participación del 6,5% del mercado. Entre las entidades incluidas en esta categoría figuran Naranja Digital, Wilobank, Transatlántica, Banco del Sol y Brubank.

“Este informe nos permite contar con datos precisos y periódicos sobre el crédito Fintech en Argentina. Es una herramienta clave para entender cómo la tecnología está ampliando la inclusión financiera, consolidando a las Fintech como actores centrales del sistema y generando información valiosa para el diseño de políticas y estrategias futuras. De esta manera podemos notar progresivamente la evolución de estas herramientas financieras y cómo son adoptadas por la sociedad”, señaló Diego Demarco, Director de la Maestría en Fintech del ITBA.

“El crédito Fintech ya alcanza a millones de personas y miles de empresas en la Argentina, consolidándose como un motor de acceso al sistema y de crecimiento para la economía. Este informe nos permite medir con precisión esa evolución y mostrar cómo la tecnología está democratizando el financiamiento, especialmente entre jóvenes, mujeres y pymes. Para la Cámara, contar con datos de esta magnitud es fundamental para ayudar a diseñar políticas públicas, potenciar la innovación y seguir fortaleciendo el rol de las Fintech como actores centrales del sistema financiero argentino”, destacó Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

Mirá el informe completo de Crédito Fintech

Informe-Credito-Fintech-Q1-2025-final

Noticias relacionadas

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 11 de septiembre

Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el resultado de la licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno logró bajar las tasas y renovó el 90% de los vencimientos

La inflación de agosto fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de agosto fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

El rubro de Transporte fue el que más subió en agosto.

La inflación de agosto fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Rating Cero

Pampita compartió las imágenes con sus seguidores en las redes sociales.

Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad

María Becerra sorprendió con su confesión hot en el set de En el barro﻿.

La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal.

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

últimas noticias

Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Hace 8 minutos
Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y cerró un debate de décadas.

Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y el gobernador Pullaro podrá presentarse a la reelección

Hace 20 minutos
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Briatore reveló si mejorará el auto de Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones"

Hace 46 minutos
Pampita compartió las imágenes con sus seguidores en las redes sociales.

Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad

Hace 1 hora
María Becerra sorprendió con su confesión hot en el set de En el barro﻿.

La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

Hace 1 hora