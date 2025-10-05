5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Financial Times volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno y su "incapacidad" para acumular reservas

El prestigioso diario británico cuestionó la fuga de capitales que subyace en la gestión de Javier Milei a pocas semanas de las elecciones. Qué ocurre con la brecha y el "rulo".

Por
El Gobierno espera poder anunciar el salvataje del Tesoro estadounidense para llevar calma a los mercados antes de las elecciones.

El Gobierno espera poder anunciar el salvataje del Tesoro estadounidense para llevar calma a los mercados antes de las elecciones.

El prestigioso diario británico Financial Times, referente en el mundo financiero global, cuestionó la fuga de capitales que subyace en la política cambiaria del gobierno de Javier Milei a pocas semanas de "las cruciales elecciones intermedias". El artículo destaca cómo los "creativos operadores de divisas de Argentina" están aprovechando las políticas gubernamentales para obtener ganancias, lo que complica aún más la situación económica del país.

Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible.
Te puede interesar:

Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible

El medio señala que los operadores individuales adquirieron u$s9.500 millones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre abril y agosto para venderlos por más pesos en el mercado cambiario paralelo. Estas compras, equivalentes a aproximadamente la mitad de los dólares de las exportaciones agrícolas de la temporada de cosecha del país, dificultaron que la autoridad monetaria compre dólares para reponer sus escasas reservas de divisas sin debilitar el peso.

La nota, firmada por la periodista Ciara Nugent, destaca que "la incapacidad de Milei para acumular reservas ha inquietado a los inversores en las últimas semanas y ha provocado una venta masiva de activos argentinos".

"La turbulencia del mercado comenzó el mes pasado, cuando una derrota electoral local desastrosa puso en duda el apoyo a las reformas de libre mercado de Milei, lo que desplomó los precios de los bonos y el peso. Esto alimentó las expectativas de que el Gobierno pronto tendría que devaluar el peso de su banda cambiaria actual, lo que agravó la venta masiva", amplía.

dólar blue billetes divisas
La política cambiaria del Gobierno, cuestionada por el Financial Times.

La política cambiaria del Gobierno, cuestionada por el Financial Times.

El artículo también menciona la promesa de apoyo financiero, "formulada con vaguedad", del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que "ha moderado, pero no eliminado, la volatilidad". El peso subió un 10% la semana pasada y cayó un 7% la siguiente, lo que refleja la incertidumbre y la inestabilidad del mercado.

"Milei ha culpado a sus enemigos políticos, quienes, según él, han vendido pesos o han incitado a otros a hacerlo. Sin embargo, los analistas afirman que los operadores también tendrían razones menos perversas para presionar al peso. La demanda de dólares suele aumentar en Argentina antes de las elecciones, ya que las personas y las empresas se protegen del riesgo político. Esta tendencia se ha intensificado desde la sorpresiva derrota del presidente conservador Mauricio Macri en las primarias de 2019", repasa el texto.

Además, señala que "la demanda de dólares también aumentó el mes pasado cuando la crisis política debilitó tanto el tipo de cambio del mercado negro como el tipo de cambio paralelo legal, mientras que el peso oficial se vio apuntalado por la intervención del Banco Central". "La creciente brecha entre los tipos de cambio fomentó las operaciones de arbitraje, conocidas localmente como 'el rulo'", subraya.

"Los economistas estiman que el Banco Central cuenta con solo unos pocos miles de millones de dólares en reservas líquidas que puede utilizar para apuntalar el peso y defender su banda cambiaria, a tres semanas de las elecciones de mitad de mandato. La mayoría afirmó esperar que las autoridades vendan todo lo que puedan para evitar una devaluación perjudicial antes de las elecciones, pero que la política cambiaria del Gobierno debe cambiar después", cierra el Financial Times.

Noticias relacionadas

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Peter Lamelas: "Las empresas estadounidenses están por invertir una cantidad de capital sin precedentes en Argentina"

Los sueldos pierden ante los aumentos de los alquileres.

Inquilinos porteños, en crisis: el costo del alquiler devora la mitad del salario

A tres semanas de las elecciones legislativas, crece la expectativa sobre lo que ocurra con el dólar.

A la espera de los detalles del acuerdo con EEUU, ¿qué pasará con el dólar a partir del lunes?

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 

A partir de qué monto ARCA comienza a controlar tus transferencias bancarias en octubre 2025

Luis Caputo se reúne en Washington con Scott Bessent para poder anunciar el salvataje antes de la apertura de los mercados.

Caputo se reúne con Scott Bessent en Washington para definir detalles del acuerdo con el Tesoro

Algunos grupos quedan excluidos de la AUH si no cumplen requisitos laborales, de ingresos o residencia.

AUH de ANSES: quiénes quedan excluidos del beneficio en octubre 2025

Rating Cero

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Y sí, la fe mueve montañas. Gracias, expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

últimas noticias

play
Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Hace 10 minutos
Tenía un dolor de espalda constante y pensó que era estrés, pero un diagnóstico cambió todo.

Tenía un dolor de espalda constante y pensó que era estrés, pero un diagnóstico cambió todo

Hace 18 minutos
Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

Revelan el último parte médico de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Hace 19 minutos
Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Hace 44 minutos
Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

Hace 47 minutos