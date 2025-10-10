10 de octubre de 2025 Inicio
OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

La empresa pionera en inteligencia artificial anunció una millonaria inversión en el país para desarrollar un data center en la Patagonia.

La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 

El Gobierno anunció un acuerdo con representantes de la empresa OpenAl, quienes invertirán u$s25.000 millones para construir un mega data center de Inteligencia Artificial en el sur del país.

Scott Bessent  definió el acuerdo como una inversión astuta.
Bessent negó que el swap sea un rescate y destacó el compromiso de Milei de "sacar a China de la Argentina"

La creadora de ChatGPT prometió el desarrollo de Stargate Argentina, un centro de datos para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) que se ubicará en la Patagonia.

A través de un video, Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI) anunció el proyecto, que estará en un predio de entre cinco y siete hectáreas, y generará miles de empleos directos e indirectos durante su desarrollo. Además, aseguran que habrá una cantidad de exportaciones digitales provenientes del data center.

Según estimaciones, la construcción iniciará en 2026 y para finales de 2027 será puesto en línea: en la primera fase comenzará con 100 MW operativos, para luego escalar progresivamente hasta alcanzar la capacidad total.

La noticia responde a una necesidad de OpenAI que no tiene suficiente capacidad de cómputo para atender la demanda actual a medida que aumentó el uso de ChatGPT. A partir del anunció, Argentina será parte de este conglomerado de datacenters, de la mano de un desarrollo local: Sur Energy.

¿Qué es un data center?

Los data center (centro de datos) son instalaciones que almacenan, procesan y protegen grandes volúmenes de información digital, mediante computadoras, servidores y equipos de red que permiten que las redes sociales, móviles, computados, y la inteligencia artificial estén disponibles todo el tiempo.

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma general laboral

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 

Sam Altman: "Nuestra visión es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país"

La foto de Javier Milei junto a directivos de OpenAl. 

Milei junto a representantes de OpenAI: invertirán u$s25.000 millones para construir un mega data center de IA

Estabilizar Argentina es prioritario para EEUU, afirmó Bessent.

Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

El funcionario habló sobre las declaraciones de Bessent

Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

Paul Krugman.

Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma general laboral

El nuevo importador de Chery es el Grupo Corven.

Una marca china se relanza en Argentina

Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón, aseguró el Pulpo.

"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

