Luego de la agónica clasificación ante Egipto, el Presidente se anticipó a un eventual triunfo en la final del Mundial. "Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar. La pongo a disposición del plantel", prometió.

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que la Casa Rosada estará a disposición de la selección argentina para celebrar un eventual bicampeonato del mundo si el equipo dirigido por Lionel Scaloni logra la hazaña en el Mundial 2026.

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Las declaraciones llegaron un día después de la victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, resultado que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del certamen.

"Yo puse la Casa Rosada a disposición y para que los jugadores vayan, para que no haya interferencia política, ese día la vacío. " , expresó el mandatario al ser consultado sobre el presente del equipo nacional.

"Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer el trabajo de convencer a mi hermana que no vaya a trabajar. Todos saben que mi hermana abre y cierra la Casa Rosada por poco. La Casa Rosada la pongo a disposición del plantel para que la usen sin ningún tipo de problemas y sin interferencia política", agregó.

Por último remarcó: "No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno de estar en esa foto, el mérito es de ellos, el logro es de ellos, y la fiesta es de ellos y de los argentinos".

Las declaraciones se producen cuando todavía restan tres partidos para una eventual consagración, por lo que el mandatario se anticipó a un posible escenario de festejos si Argentina consigue defender el título obtenido en Qatar 2022.

El antecedente de Qatar 2022

La referencia de Milei remite a lo ocurrido tras la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el entonces presidente Alberto Fernández había puesto la Casa Rosada a disposición del plantel para realizar una celebración institucional.

Sin embargo, los jugadores decidieron no asistir a la sede del Gobierno nacional. La delegación optó por mantener el recorrido previsto en la multitudinaria caravana de festejos y evitó realizar un acto en la Casa Rosada.

La decisión buscó preservar el carácter deportivo de la conquista y evitar que el título mundial quedara asociado a una disputa política, en un contexto marcado por la fuerte polarización que atravesaba el país.