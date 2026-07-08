8 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei reveló qué haría si Argentina sale campeón del mundo nuevamente: "Vaciaría la Casa Rosada"

Luego de la agónica clasificación ante Egipto, el Presidente se anticipó a un eventual triunfo en la final del Mundial. "Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar. La pongo a disposición del plantel", prometió.

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Milei buscó diferenciarse de lo sucedido en 2022.

Milei buscó diferenciarse de lo sucedido en 2022.

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que la Casa Rosada estará a disposición de la selección argentina para celebrar un eventual bicampeonato del mundo si el equipo dirigido por Lionel Scaloni logra la hazaña en el Mundial 2026.

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Las declaraciones llegaron un día después de la victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, resultado que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del certamen.

"Yo puse la Casa Rosada a disposición y para que los jugadores vayan, para que no haya interferencia política, ese día la vacío. ", expresó el mandatario al ser consultado sobre el presente del equipo nacional.

"Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer el trabajo de convencer a mi hermana que no vaya a trabajar. Todos saben que mi hermana abre y cierra la Casa Rosada por poco. La Casa Rosada la pongo a disposición del plantel para que la usen sin ningún tipo de problemas y sin interferencia política", agregó.

Por último remarcó: "No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno de estar en esa foto, el mérito es de ellos, el logro es de ellos, y la fiesta es de ellos y de los argentinos".

Las declaraciones se producen cuando todavía restan tres partidos para una eventual consagración, por lo que el mandatario se anticipó a un posible escenario de festejos si Argentina consigue defender el título obtenido en Qatar 2022.

El antecedente de Qatar 2022

La referencia de Milei remite a lo ocurrido tras la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el entonces presidente Alberto Fernández había puesto la Casa Rosada a disposición del plantel para realizar una celebración institucional.

Sin embargo, los jugadores decidieron no asistir a la sede del Gobierno nacional. La delegación optó por mantener el recorrido previsto en la multitudinaria caravana de festejos y evitó realizar un acto en la Casa Rosada.

La decisión buscó preservar el carácter deportivo de la conquista y evitar que el título mundial quedara asociado a una disputa política, en un contexto marcado por la fuerte polarización que atravesaba el país.

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