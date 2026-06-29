Adrián Ravier confirmó cuándo será su primera conferencia de prensa como vocero en Casa Rosada El funcionario confirmó en X que este martes a las 11 dará su primera conferencia de prensa en Casa Rosada y que las ruedas informativas volverán a realizarse una vez por semana. Por Agregar C5N en









Adrián Ravier estrenará la vocería este martes con una conferencia en Casa Rosada

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que este martes tendrá su debut formal ante la prensa acreditada en Casa Rosada.

“Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, publicó.

En el mismo mensaje, Ravier precisó que la actividad será seguida por la jura de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete, que se realizará a las 17:30 en el Salón Blanco.

Días atrás, el propio vocero había anticipado que las conferencias de prensa volverán a realizarse todos los martes, con el objetivo de recuperar el esquema periódico de comunicación oficial y ordenar el vínculo del Gobierno con los medios.

El debut de Ravier llega en un momento sensible para la estructura de comunicación del Ejecutivo, luego de la renuncia Manuel Adorni en medio de las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.