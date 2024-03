Javier Milei arremetió contra los senadores que rechazaron el DNU

retuit milei

Fiel a la "cultura del escrache", Milei lo compartió mostrando un gesto de furia total contra los legisladores.

Previamente y al conocerse la noticia de un nuevo revés político, compartió otros tuits en contra de los senadores de la oposición. "Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros", fue el contenido de la cuenta Milei Shelby, que tituló el tuit como La casta política vs el pueblo argentino.

Otro, a su vez, lanzó: "La maldita casta política no le volteo ningún DNU a Alberto ni a toda la runfla que nos convirtió en el país miserable que somos. Por qué? Porque son lo mismo. Son los Benefactores principales de este modelo empobrecedor y decadente. Y se van a resistir a cambiarlo".

Además, de forma solapada, pidió a sus seguidores que lo acompañen en las elecciones legislativas de 2025 teniendo en cuenta que La Libertad Avanza tiene minoría en el Congreso.

Javier Milei agradeció el apoyo del PRO y de parte de la UCR por apoyar el mega DNU

Apenas unas horas después de tuitear con furia contra los senadores que votaron negativamente el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificaba más de 60 leyes y derogaba otras 40, la cuenta de la red social X conocida como Oficina del Presidente emitió un nuevo comnicado, esta vez laudatrio para los propios.

"El Presidente de la Nación desea destacar la labor de los senadores nacionales de La Libertad Avanza, del PRO, y especialmente de la mayoría absoluta de los senadores de la Unión Cívica Radical, quienes han dado la lucha hoy en defensa de la libertad de los argentinos, a pesar de conocer de antemano el resultado negativo", dice el mensaje presidencial.

El texto remata con la frase sanmartiniana .“Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”. El intento de Milei de fortalecer el vinculo con el radicalismo, al que maltrató e insultó durante meses, evidencia la voluntad de redoblar esfuerzos en la Cámara de Diputados, donde el DNU deberá seguir su trámite.

Victoria Villarruel, tras el fracaso del mega DNU: "Mi compromiso con Javier Milei es inclaudicable"

"Mi compromiso con la Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos", aseguró la presidenta de la Cámara Alta en un video publicado en la red social X (ex Twitter).

En tal sentido, Villarruel aseguró que junto al mandatario "hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos" desde que participaron en las elecciones legislativas de 2021, cuando ambos fueron elegidos como diputados por la Ciudad de Buenos Aires.

En el video, la máxima autoridad de la Cámara Alta remarcó el rol que cumple y cuestionó a la expresidenta: "El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar".

