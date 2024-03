Javier Milei agradeció el apoyo del PRO y de parte de la UCR por apoyar el mega DNU

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1768461758757318695&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación desea destacar la labor de los senadores nacionales de La Libertad Avanza, del PRO, y especialmente de la mayoría absoluta de los senadores de la Unión Cívica Radical, quienes han dado la lucha hoy en defensa de la libertad de los argentinos, a pesar de… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 15, 2024

El texto remata con la frase sanmartiniana .“Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”. El intento de Milei de fortalecer el vinculo con el radicalismo, al que maltrató e insultó durante meses, evidencia la voluntad de redoblar esfuerzos en la Cámara de Diputados, donde el DNU deberá seguir su trámite.

Los furiosos retuits de Javier Milei por el rechazo al mega DNU en el Senado

Tras el rechazo del mega DNU en el Senado, el presidente Javier Milei reaccionó con retuits y likes en su cuenta de la red social X (ex Twitter), donde marcó su enojo con los senadores que votaron negativamente y también pidió que lo acompañan en los comicios legislativos de 2025.

"Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros", fue el contenido de la cuenta Milei Shelby, que tituló el tuit como La casta política vs el pueblo argentino.

En la misma línea, se refirió el administrador de la cuenta de TikTok del jefe de Estado, Iñaki Gutiérrez: "Primera vez en la historia que una persona honesta y que no hizo nunca política llega a presidente. Primera vez en la historia que la política rechaza un DNU. Nunca quedó mas claro son ellos y sus privilegios contra el pueblo". A este mensaje, Milei le dio RT.