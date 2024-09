La chicana de Javier Milei a los diputados peronistas: "Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad"

Durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei chicaneó a los pocos legisladores de la oposición que se encontraban presentes en el recinto . "Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad", les señaló al momento donde hacía referencia a la importancia de mantener el déficit fiscal. "Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad (Germán) Martínez" , le reprochó luego al jefe de bloque de Unión por la Patria.

Entre aplausos aliados que salían de los balcones del Congreso, Germán Martínez le pidió al Presidente que “deje de leer el discurso” y a lo que Milei volvió a chicanearlo: “Mirá, que lea o no, vos seguís sumando con dificultad”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1835480466993926371&partner=&hide_thread=false Gritos y abucheos en el Congreso tras el cruce entre Javier Milei y Germán Martínez



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/U4L17wva9d — C5N (@C5N) September 16, 2024

Finalizado el discurso, en las afueras del Congreso el propio Martínez se manifestó sobre lo ocurrido ante una pregunta de la prensa y afirmó que no va a responderle a Milei: “Le dije que hable sin leer, no puede decir nada sin leer. Aparte me parece que lo que dijo hay que meterlo adentro de un buscador, vi párrafos que ya se habían dicho en otra oportunidad”.

Ademas, calificó las palabras del jefe de Estado como poco sólidas a nivel macro y que no tuvo “ningún nivel de referencia en nada que tenga que ver con los argentinos y argentinas”.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso: "Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad"

El mandatario aseguró que el proyecto "cambiará para siempre la historia del país" ya que incluirá "déficit cero sin entrar en default" y pondrá un "cepo al Estado"

"Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país de manera que podamos volver a ser la argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado", expresó al comienzo de su discurso leído.

Con un recinto semivacío ante la ausencia de legisladores de los distintos bloques de la oposición y frente a los integrantes de su gobierno, Milei ponderó que el presupuesto 2025 tiene una metodología que "blinda el equilibrio fiscal sin importar cual sea el escenario económico". "Independientemente de lo que ocurra con la economía a nivel macro el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia hasta ahora desconocida. A partir de ahora la Argentina será solvente con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y la caída de la indigencia y la pobreza", señaló.

Luego explicó que decidió hacerse cargo de la presentación, que habitualmente realiza el ministro de Economía, porque es “el primer presidente economista de la historia Argentina” y cree que el destino del pueblo se juega en las definiciones económicas que tome. “Solo en una economía sana las personas pueden ejercer verdaderamente su libertad", manifestó.

El Presidente señaló además que la piedra basal del proyecto de presupuesto es el déficit cero. "Lo primero que hay que entender es que cuando los gobiernos quieren gastar compulsivamente y no le da el margen para seguir subiendo impuestos la única forma de pagar la cuenta es pidiendo plata prestada o imprimiendo billetes en el Banco Central".

Tras derogar el financiamiento universitario, Javier Milei amenazó con "vetar todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal"

El presidente Javier Milei afirmó durante la presentación del Presupuesto 2025 que "no hay nada más empobrecedor y que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal", al criticar el modelo de "la casta" y advirtió que "vetaré todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal", luego de anunciar en los últimos días que derogará al ley de financiamiento a las universidades.

Milei planteó que "la justicia social no es justa sino extremadamente violenta, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero las necesidades son infinitas y los recursos son finitos", añadió el mandatario.

Hace días, Milei confirmó que aplicará un "veto total" a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en las últimas horas por el Senado. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado dio a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementa las jubilaciones mínimas.

"Veto total", respondió el Presidente a un posteo en X que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. Ese funcionario había manifestado que la "última palabra" respecto de la suerte de esa medida la tenía Milei.