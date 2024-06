Javier Milei adelantó que seguirán los despidos en el Estado: "Vamos a terminar echando a 75 mil personas"

El Presidente se jactó del ajuste que lleva adelante el Gobierno: precisó que ya se cortaron 25 mil contratos y que todavía restan 50 mil. "Se redujo toda la estructura y eso no fue gratis. Eliminamos las transferencias discrecionales y la obra pública", resaltó.

Ante empresarios en Parque Norte, el Presidente precisó que ya se cortaron 25 mil contratos y que todavía restan 50 mil. "Se redujo toda la estructura y eso no fue gratis. Eliminamos las transferencias discrecionales y la obra pública" , resaltó.

"El afuera significó llevar la cantidad de ministerio a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente... digamos en materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil", reveló Milei al referirse a la frase con la que se lo suele recordar y "me gustaría que no fuera así".

"No solo que se redujeron a la mitad los ministerio, sino que eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, y contratos", agregó el mandatario.

Javier Milei volvió a defender a Sandra Pettovello: "Todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar"

En medio del escándalo por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, el presidente Javier Milei volvió a defender a la ministra Sandra Pettovello y aseguró que es "torpedeada" porque desmantelar una red de corrupción "no es gratis", ya que "todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar".

"Sabíamos que el programa (económico) iba a causar tensión social y también una caída de la actividad. Entonces, mientras hacíamos el ajuste decidimos hacer una fuerte política de contención social", explicó el Presidente este miércoles durante su discurso en el Foro de Economía Latinoamericano.

En ese sentido, destacó la "enorme tarea que hizo la ministra Pettovello, quien ha sido tan torpedeada en los últimos días". "Acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamos en el plano social de los gerentes de la pobreza", afirmó.