25 de octubre de 2026 Inicio
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Diego Iglesias cuestionó el rumbo económico de Javier Milei: "Para llegar a esta inflación, rompió todo"

El periodista analizó la actualidad política y económica de la Argentina y lanzó duras críticas contra el gobierno libertario. "Sería más gracioso si fuera el presidente de otro país", ironizó.

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El conductor se lamentó por el rumbo económico y social que impuso Milei a los argentinos.

El periodista Diego Iglesias estuvo en los estudios de TVR, en C5N, donde analizó la actualidad económica y política de Argentina con el gobierno de Javier Milei.

Milei junto a Hayden Davis.
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En un contexto económico marcado por la suba del riesgo país, que llegó a superar los 700 puntos y alcanzó la marca más alta en lo que va del año, y las señales de alerta por una inminente recesión, el comunicador apuntó al discurso oficialista. "En septiembre vamos a estar en recesión técnica", advirtió Iglesias al comenzar su análisis.

Durante el programa que conducen Juan di Natale y Carolina Papaleo, Iglesias aseguró que "resulta aburrido salir a desmentir los datos todo el tiempo, porque Milei miente permanentemente y sistemáticamente con cada cifra que da en los medios". "Es cierto que el objetivo central de su campaña era bajar la inflación y que viene bajando, pero la realidad es que está estancada hace más de un año entre el 1,7% y el 2% mensual -cerca de un 30% anual-. Y para llegar a eso, rompió todo", remarcó.

El conductor de Radio con Vos contrapuso la desaceleración del índice de precios con el impacto directo que tuvo en la producción, el consumo y lo pérdida de puestos de trabajo. "Estamos con una inflación altísima. ¿Es más baja que en el último tramo del Frente de Todos? Sí, ¿pero a qué costo? A costo de que la inversión privada cayó un 7,6% este año, la inversión extranjera directa se desplomó de manera abismal y se perdieron 370 mil puestos de trabajo formal desde que asumió Milei. Todos los indicadores que analices dan mal, incluido el consumo masivo, que no para de caer", argumentó.

Diego Iglesias sobre Milei: "Sería más divertido si fuera el presidente de otro país"

Diego Iglesias dedicó un tramo de la entrevista en TVR para ironizar sobre las interrupciones y reacciones de Milei ante el público, como pasó en su discurso en la Fundación Faro. "Cuando lo escuchás hablar en sus presentaciones masivas, tenés a un Presidente al que la luz lo pone mal, la tos lo perturba o de repente escucha un murmullo y se distrae; tal vez percibe cosas que nosotros no", bromeó.

El comunicador dejó una reflexión sobre el líder de La Libertad Avanza y la conducción del país: "Es gracioso, pero cuando hacés la sumatoria de todos los issues, temas y preocupaciones que le pasan al Presidente, te preguntás en manos de quién estamos. Si fuera el mandatario de otro país, sería mucho más divertido".

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