Javier Milei, sobreseído: el poder en movimiento

En Casa Rosada esperaban que el Presidente fuera desvinculado del caso $LIBRA antes de fin de año, y así fue. Pero el fallo favorable a los intereses de Milei tiene más ganadores que los que aparecen sobreseídos en la resolución judicial.

En la Casa Rosada lo esperaban. Desde hacía tiempo se anunciaba que, antes de fin de año, el presidente Javier Milei sería desvinculado del caso $LIBRA, en el que se denunció su participación esencial en el lanzamiento del criptoactivo que hizo perder fortunas a mucha gente y ganar millones de dólares a unos pocos. El sobreseimiento lo firmó el viernes a las 14.29 el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El magistrado adoptó esa decisión a instancias del fiscal federal Eduardo Taiano, quien postuló el sobreseimiento del mandatario y de todos los imputados. El fiscal sostuvo que no se trató de una estafa, sino del libre juego, en un mercado no regulado, de quienes invierten en instrumentos de elevada volatilidad y riesgo y asumen las características propias de ese tipo de operaciones.

Se dedicó a analizar toda la prueba por separado y evitar analizarla de manera conjunta. "Es como decir que si mirás un trazo del Guernica (la famosa obra de Pablo Picasso) es solo una raya y no el Guernica", ironizó un funcionario judicial tras leer el fallo que sobreseyó también a Karina Milei y al exempleador del Presidente, su criptobro Mauricio Novelli.

En la resolución se aseveró que "la difusión pública del token $LIBRA y la intervención del Presidente de la Nación en su promoción constituyen circunstancias relevantes para reconstruir el contexto en el que se produjo su adquisición". Y que la investidura institucional de quien difundió el proyecto pudo conferirle una repercusión y una visibilidad particulares y, eventualmente, incidir en la confianza que algunos adquirentes depositaron en él. Pero que con eso no basta para suponer que el Presidente fue parte de un ardid.

Sobre ese punto, se destacó que "una cosa es reconocer esa posible influencia y otra, distinta, concluir que de ella se desprendió necesariamente una representación falsa de la realidad".

La decisión de Taiano de no ponderar las pruebas de modo conjunto le permitió despreciar casi toda la prueba reunida en el expediente. Así, el encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente y el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y las reuniones con el intermediario Mauricio Novelli perdieron valor para el acusador público.

Lo mismo ocurrió con los apurados movimientos de Novelli y de su familia tras el lanzamiento de la criptomoneda, cuando su madre y su hermana fueron a la caja de seguridad que compartían en un banco. Esa visita bancaria se produjo en la primera hora hábil del primer día hábil posterior al lanzamiento de $LIBRA, pero los investigadores decidieron que no había nada más que buscar allí.

El fallo consignó: "Las medidas de prueba practicadas respecto de las cajas de seguridad abiertas por Mauricio Novelli tampoco permitieron corroborar la hipótesis relativa al supuesto almacenamiento de dinero destinado al pago a funcionarios. En efecto, si bien se registraron movimientos de entrada y salida de dichas cajas, al momento de llevarse a cabo el allanamiento, se encontraban vacías".

La resolución añadió: "En tales condiciones, los movimientos registrados, considerados aisladamente, no permiten establecer que las cajas hubieran sido utilizadas para almacenar dinero proveniente de pagos indebidos ni, menos aún, que tales sumas estuvieran destinadas a remunerar el ejercicio de influencias ante funcionarios públicos. Por consiguiente, esta circunstancia tampoco constituye un elemento de corroboración suficiente de la hipótesis delictiva examinada".

De todas formas, el sobreseimiento fue consecuencia de una jugada que se venía gestando desde mitad de año. Este medio anticipó el resultado final en julio, cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi apartó a las querellas del caso. En ese contexto, el 5 de julio, en esta se dejó asentado que se había iniciado el camino para despegar judicialmente a los hermanos Milei del caso $LIBRA. Aquel fue el primer paso: los querellantes que empujaban el avance de la investigación habían sido apartados; y el impulso de la investigación quedaba solo en manos del fiscal Eduardo Taiano, en quien nunca habían confiado las víctimas de la estafa.

El paso siguiente lo dio la Cámara Federal porteña. Horas después de haber jurado como titular de ese tribunal, el otrora interino Pablo Bertuzzi estampó su firma en el fallo que confirmó esa decisión. Lo hizo junto con su colega Mariano Llorens. El nombramiento de Bertuzzi había sido impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien para ello había dejado atrás rencores del pasado.

En aquella resolución, los jueces del tribunal de apelaciones fueron más allá de lo escrito en primera instancia y sostuvieron que la hipótesis principal del caso se encontraba "diluida". Esa hipótesis sostenía que se había tratado de una estafa organizada desde las altas esferas gubernamentales con la intervención de un grupo de desarrolladores de criptoactivos.

Los magistrados afirmaron que esa hipótesis no encontraba respaldo en la prueba, pese a que las querellas expulsadas del caso habían logrado acreditar en el expediente que el contrato de $LIBRA se conoció el 14 de febrero de 2025 a partir de un posteo del presidente Milei. También habían acreditado que, en el momento de esa publicación, Milei estaba en contacto con su criptoamigo Mauricio Novelli, quien a su vez se encontraba en Dallas controlando las operaciones en el mismo lugar que Hayden Davis, el creador del token. Esos datos constaban en el expediente.

Los criptoamigos de Milei habían ingresado en varias oportunidades a la Casa Rosada e incluso habían sido el nexo entre el presidente y Davis. Los inversores que apostaron por $LIBRA, invitados por un posteo de Milei con la excusa de fondear pequeñas y medianas empresas argentinas, vieron esfumarse su dinero en pocos minutos cuando un grupo con información privilegiada se adelantó, se quedó con grandes ganancias y facilitó el derrumbe de la cotización.

Taiano se apuró a postular el sobreseimiento y Martínez de Giorgi resolvió antes de que pudiera intervenir la Cámara Federal de Casación Penal, ante la cual los querellantes expulsado plantearon una queja. El lunes reclamarían un pronto despacho para intentar apelar el sobreseimiento. Un movimiento que parece imposible.

El fallo favorable a los intereses del Presidente tiene, por ende, más ganadores que los que aparecen sobreseídos en la resolución judicial. La dupla que conforman Mahiques y su vice, Santiago Viola, logró exhibir resultados ante las autoridades de la Casa Rosada, algo que no habían logrado antes sus antecesores Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio.

"Este tipo de resoluciones tiene por detrás un objetivo más grande: empujar la consolidación de cierto poder. Este fallo, y otros que pueden venir, empoderan al ministro y le darán la posibilidad de ganar confianza para empujar decisiones", aseguró una fuente calificada al evaluar la decisión del juez Martínez de Giorgi.

La dificultad, para el escenario planteado por el interlocutor, está en el tiempo: solo la proximidad del año electoral podría evitar que Mahiques, apalancado en estos logros, logre convencer al Presidente de avanzar con el proceso para completar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la del Procurador General de la Nación. Son vacantes que los jueces de Comodoro Py quieren para sí.