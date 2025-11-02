Inminente extradición: Fred Machado fue trasladado a Buenos Aires y viajaría el 5 de noviembre a Estados Unidos El empresario Federico "Fred" Machado es requerido por la Justicia de Texas por graves cargos de narcotráfico, lavado de activos y estafa. Por







El empresario Fred Machado será extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotraficante.

El empresario Federico "Fred" Machado, requerido por la Justicia de Estados Unidos por graves cargos de narcotráfico, lavado de activos y estafa, fue trasladado este domingo desde Viedma hacia la Ciudad de Buenos Aires por la Policía Federal Argentina (PFA). Este movimiento se interpreta como la fase final previa a su extradición al país norteamericano.

La extradición del empresario, solicitada por la Justicia estadounidense en 2021, fue finalmente concedida el pasado 14 de octubre por la Corte Suprema de Justicia y ratificada en el mismo día por el presidente Javier Milei. Se estima que Machado, de 57 años, viajaría a Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, donde deberá comparecer ante un tribunal en Texas.

Machado fue detenido inicialmente en 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén, luego de que se emitiera una circular roja de Interpol a pedido de las autoridades de Estados Unidos. Desde entonces, el empresario se encontraba bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a la espera de la resolución final de su proceso de extradición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferosoriano/status/1985091242657751203&partner=&hide_thread=false El presunto narco Fred Machado fue trasladado de Viedma a Buenos Aires. El miércoles viajaría a Texas, EEUU, en un avión de línea custodiado por los célebres US Marshals. pic.twitter.com/ohl5mGgcjH — Fernando Soriano (@ferosoriano) November 2, 2025 El traslado más reciente se inició el 7 de octubre, cuando Machado fue movilizado a una delegación de la Policía Federal en Viedma. El empresario esperaría su inminente traslado internacional en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano.

El caso de Machado recuperó visibilidad en la opinión pública hace unos meses, tras una denuncia del dirigente peronista Juan Grabois sobre supuestos aportes irregulares de dinero a la campaña electoral del entonces candidato liberal José Luis Espert en 2019. Se encontraron evidencias de una transferencia de al menos u$s200.000 sin declarar de Machado a Espert, además de comprobarse el uso de aviones del empresario por parte del político en 36 vuelos.