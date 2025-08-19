19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tenso cruce entre Pichetto y un reconocido libertario por la crisis en la industria textil: "Viejo gagá"

En medio del derrumbe del sector textil, el diputado Miguel Ángel Pichetto y el funcionario libertario Juan Doe se cruzaron en redes con acusaciones cruzadas.

Por
Miguel Ángel Pichetto y Juan Carreira

Miguel Ángel Pichetto y Juan Carreira, 

El diputado Miguel Ángel Pichetto y el director de Comunicación Digital del gobierno de La Libertad Avanza, Juan Pablo Carreira (conocido en redes como Juan Doe), se cruzaron con dureza en redes sociales en medio de la crisis que golpea a la industria textil.

Según la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), con Milei están cerrando 40 pymes por día.
Te puede interesar:

Se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo privados registrados en la era de Milei

Desde su cuenta de X, Pichetto advirtió sobre el deterioro del sector a raíz de “la proliferación de productos chinos que ingresan a través de importadores o de plataformas como Shein”. En esa línea, interpeló a las organizaciones del rubro: “Nos tenemos que preguntar qué están esperando las cámaras y los sindicatos para hacerse escuchar”, lanzó.

La réplica no tardó en llegar. Doe, funcionario y además uno de los tuiteros más activos del oficialismo, contestó con un mensaje cargado de ironía y desdén: “Pichetto está enojadísimo porque los argentinos dejaron de pagar 300 veces más por la ropa de mierda que fabricaban los empresaurios amigos suyos. Andate a cagar, viejo gagá”.

El intercambio concluyó con un nuevo posteo del legislador, que volvió sobre el costo social de la apertura importadora: “¿Cuando la gente se quede sin trabajo y ande deambulando por la calle, Shein les va a dar laburo?”, retrucó.

image

Crisis en la industria textil

La industria textil argentina atraviesa uno de esos ciclos de turbulencia que cada tanto sacuden al sector y que, esta vez, se explican por un cóctel de factores: la caída del consumo masivo, la apertura de las importaciones y la consecuente presión sobre los precios de la producción local. El resultado es un circuito desgastante que combina pérdida de rentabilidad, retracción en la producción y despidos en cadena.

Dentro de ese mapa, la indumentaria aparece como el segmento más expuesto. No solo por su peso en la estructura del sector, sino porque se convirtió en terreno de debate público: los consumidores contrastan precios de las mismas marcas y productos entre Argentina y otros países, donde se consiguen en dólares a valores sensiblemente más bajos. Lo que pocas veces se discute es qué hay detrás de ese precio final: condiciones de producción, costos laborales y un entramado local que no siempre es comparable con el del mercado externo.

Según datos que maneja la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), en lo que va del año el uso de la capacidad productiva del sector está en un 40%, se produjo el cierre de 68 pymes, con casi 4.000 despidos y un total de 900 suspensiones al día de la fecha.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Maslatón: "Milei y Caputo permiten la bicicleta financiera y están reventando la economía real"

Axel Kicillof anunció un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Javier Milei en la provincia

Kicillof enviará un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Milei en la provincia

play

Ciclogénesis: Milei suspendió su visita a Junín por la tormenta anunciada para el martes

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Milei por su ataque en redes

La estrategia de Economía es que “ningún peso va a la calle”,

Economía logró renovar casi $3.8 billones y profundiza el plan para "sacar pesos de la calle"

Rating Cero

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

últimas noticias

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 16 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 17 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 33 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 35 minutos
La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Hace 35 minutos