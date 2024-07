Horacio Rodríguez Larreta retrasa su reaparición pública mientras cultiva la tercera posición en el PRO

El futuro político de Horacio Rodríguez Larreta es una incógnita por estos días. Tras la derrota electoral, el exjefe de Gabinete optó por bajar su perfil público, posicionarse por fuera de la interna del PRO y plantarse en la vereda opuesta al gobierno de Javier Milei. Desde su entorno detallan que se encuentra trabajando con distintos dirigentes, incluso por fuera del partido amarillo, a lo que se suma un trabajo sostenido que viene realizando con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Nacho Torres (Chubut). En el medio, también persiste la idea de publicar un libro que mezcle datos de su gestión y de su vida personal. De cara al año electoral, sus allegados descartan una posible candidatura al señalar que la tarea legislativa no le quita el sueño. “Su naturaleza es la gestión. Él no necesita estar colgado en la boleta de nadie” , subrayan desde su entorno.

Lo que está claro es que mantendrá, por el momento, la tercera posición dentro del PRO , que por estas semanas atraviesa una aguda e irremontable interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En ese Boca-River, si bien Larreta coincide con Macri respecto a la idea de no fusionarse con La Libertad Avanza (LLA), los argumentos que lo identifican son distintos.

“Es un papelón lo que está pasando en el PRO. No aprendimos nada sobre la idea de no pelearnos entre políticos. La gente votó otra cosa completamente distinta fuera de las discusiones banales de la política. Parece que se pelean para ver quién tiene la lapicera para negociar con Milei”, revelaron a C5N que se le escuchó decir, con el recuerdo reciente de haber atravesado él mismo esa situación durante la campaña electoral.

Algo de eso planteó el nuevo presidente de la Asamblea del PRO, el diputado nacional Martín Yeza, quien luego de lograr impedir que Bullrich accediera a ese lugar declaró ante la prensa: “Ojalá que sea la última vez que vean al PRO en estos actos inmaduros que decís cualquiera cosa del otro. Han sido cuatro años donde han visto eventos como este de Patricia con Larreta”.

La tercera posición

La interna del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich genera varios interrogantes con respecto a Rodríguez Larreta. ¿Qué lugar ocupa en el partido? ¿Hay lugar para su construcción después de la derrota electoral? ¿Cómo se construye luego de quebrar la relación con los principales dirigentes? ¿Qué sectores le responden?

Es este el escenario que lleva a preguntarse si hay margen para su permanencia dentro del PRO o si es momento o hay lugar para la conformación de un nuevo espacio de centro que incluya a figuras como Martín Lousteau, Emilio Monzó, Facundo Manes, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Desde su entorno aclaran que Larreta planea continuar dentro del partido, aunque sin tomar un rol articulador, con una condición excluyente: si hay algún tipo de fusión con LLA, se va. En el medio, mira con recelo la interna partidaria y opta por no tomar posición al respecto.

“Él sigue como afiliado, pero no forma parte de la conducción, aunque tiene algunos representantes de lo que fue su gestión en la Ciudad. Su mirada es que el PRO siempre fue un partido republicano que respetó las instituciones y que eso no debe cambiar”, remarcan sus allegados.

Su visión no es solo crítica con respecto a una posible fusión, sino también sobre las alianzas estratégicas que impulsa el propio Macri cuando garantiza la aprobación de los proyectos de Milei en el Congreso. Es por ello que, aunque hoy pareciera estar más cerca de Macri en su límite hacia Milei, considera que las bases de esas posturas son bien opuestas.

Es allí donde se unen los argumentos de bullrichistas y larretistas: que el problema entre Macri y Milei es que el expresidente quiso ser parte de este Gobierno y no lo dejaron. Desde el macrismo suelen escaparle a esas acusaciones, al poner el acento en la preocupación por la gestión y la falta de cuadros técnicos en lugares claves del Gobierno, más que en una discusión por los cargos.

El presente

Desde la asunción de Javier Milei, Larreta viene priorizando la agenda federal con la articulación de proyectos concretos con gestiones provinciales como la de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, la de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, la de Claudio Poggi en San Luis y la de Ignacio Torres en Chubut, que se plasman en trabajos concretos en distintas ciudades y municipios. “Les aporta equipos para ayudarlos en la gestión”, cuentan.

Asimismo, indican que se encuentra trabajando con diversos espacios del PRO y externos, con la idea de encarar políticas públicas ligadas a temas como educación, salud y economía, mientras realizan monitoreos, también en colaboración con los gobernadores, sobre la gestión de Milei. Más allá de los nombres propios, explican que el foco está puesto en aportar una visión más técnica que política para intentar congregar gente que piensa distinto.

Entre sus proyectos, también tiene en la cabeza la idea de publicar un libro que combine datos de su gestión con su vida personal, mientras participa de seminarios y brindan charlas en universidades como la de Harvard, el MIT y en Yale.

Lo concreto es que por el momento Larreta no tiene pensado reaparecer públicamente. El ex precandidato a presidente entiende que todavía es necesario esperar, y menos aún, pensar en candidaturas, aunque de cara al 2025 lo ven lejos de una posición legislativa porque, entienden, no va con su perfil. El silencio también se traslada a sus redes sociales, donde publica algunas de sus actividades más institucionales, pero sin definiciones concretas sobre la gestión libertaria.

Milei, la gobernabilidad y la ciudad de Jorge Macri

La tensión entre Milei y Larreta se remonta hace unos años, cuando durante un encuentro con militantes en 2021 el actual presidente calificó a Larreta como “un zurdo de mierda”. "Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Gusano asqueroso, arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección”, completó su ataque.

Unos años más tarde, en octubre de 2023 y luego de que Bullrich sellaran un acuerdo con Milei a título personal, Larreta brindó una conferencia de prensa en donde se desmarcó de ese acercamiento y aseguró que "Milei era un salto al vacío" y una persona “en los bordes de la democracia”.

Con la mirada puesta en el hoy, desde su entorno remarcan una diferencia crucial con respecto a la gestión y al rol del Estado, sobre todo al poner en la balanza los índices económicos y sociales de estos seis meses. “Cuando tenés 50 por ciento de pobreza el Estado tiene que redistribuir. No puede haber un no Estado, sino un Estado que funcione e invierta en infraestructura”, sentencian.

En este esquema, genera especial preocupación la sustentabilidad de la cuna del PRO: la ciudad de Buenos Aires. Con la discusión por la coparticipación de fondo, que incluyó una presión directa de Macri a Milei por este tema, desde el larretismo miran con atención cómo maridan un gobierno como el de Milei con una gestión como la de Jorge Macri.

“Si no hay plata, el desafío es ponerse creativos para recaudar. Es un error pensar que en la Ciudad funciona todo de manera automática, hay que conocer para saber manejar”, advirtieron.