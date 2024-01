Hacemos Coalición Federal destacó las modificaciones en la Ley Ómnibus, pero adelantó que pedirá más cambios

Acto seguido, Massot señaló que en la ley sigue habiendo "inequidad" dado que la mayor parte del ajuste lo pagan las provincias. "Eso es lo que nosotros queremos corregir", apuntó. Luego destacó los cambios en las retenciones que se fijaban para las economías regionales al señalar que su aumento "termina castigando uno de los pocos sectores que va a ser expansivo en este contexto tan recesivo".

"Ahí tenemos un límite importante. Estamos trabajando en determinadas alternativas que le hemos presentado al gobierno para encontrar el equilibrio fiscal mirando el gasto tributario del Estado", expresó el diputado y agregó que el gobierno tiene que buscar que el ajuste no recaiga solamente "en los jubilados, los asalariados y las economías regionales".

"El gobierno está intransigente en una postura diciendo que el único camino para cerrar el déficit es gravar a las economías regionales y a las exportaciones, nosotros creemos por el contrario que ese es un camino equivocado. Él país tiene que ir hacia una regularización, a un sendero de equilibrio fiscal, pero eso no lo tiene que pagar jubilados, no lo tienen que pagar los asalariados con el impuestos a las ganancias después de todos los aumentos que se han propinado en prepagas, en colegios, en tarifas, en combustibles y creemos que no lo tiene que paga el sector exportador que es el que genera empleo y divisas", puntualizó.

Por último informó que es posible que la ley consiga dictamen esta semana pero aclaró que puede haber más de uno. "Vamos a dar el debate, no lo vamos a demorar. Si hay que votar el jueves estamos preparados para hacerlo. Vamos a acompañar los términos generales en la ley pero vamos a defender las posturas que venimos avisando al gobierno hace más de un mes", completó

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó que su bloque no va a obstruir la sanción del proyecto. "Queremos dar el debate. Vamos a fijar posición en el recinto y vamos a continuar analizando cada uno de la propuesta que ha hecho el Gobierno", manifestó.