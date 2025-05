Gustavo Sylvestre recordó a Pepe Mujica: "Sufría mucho por la Argentina y la desunión de los argentinos"

"Sufría mucho por la Argentina y sufría mucho la desunión de los argentinos. Sufría mucho que se desperdicie tiempo en muchas cuestiones estériles. Fue adelantando un poco todo lo que iba pasando en la Argentina. Me acuerdo que en 2021 decía que si el Gobierno del Frente de Todos no solucionan el tema de inflación van a perder las elecciones. También marcaba que había que meterse en temas de seguridad y el déficit, que no eran malas palabras", detalló el periodista.