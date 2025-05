El día que José Pepe Mujica rechazó una oferta millonaria por su Volkswagen escarabajo

Ocurrió en 2014, durante la cumbre del G77+China en Bolivia, cuando un jeque árabe quedó impresionado con el pequeño vehículo y le ofreció un millón de dólares para llevárselo y él no dudó en rechazarlo. "Ese auto me lo regalaron unos amigos. No lo puedo vender. Me daría vergüenza”, había revelado.

Tiempo después, el exembajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez, le propuso a Mujica cambiar su Fusca celeste de 1987 por diez camionetas doble tracción nuevas. Tampoco aceptó.