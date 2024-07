Guillermo Francos reveló qué le dijo Javier Milei antes del despido de Julio Garro

En esa misma línea, algo parecido ocurrió con Teddy Karagozian, quién se desempeñaba como integrante del Consejo de Asesores. Su salida surgió después de unos cuestionamientos hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, y que "el dólar está atrasado" y tendría que cotizar por arriba de los $1.500.

Guillermo Francos en CICYP 11-07-24 X @CICYPAR

Ante esta situación, el jefe de Gabinetes habló con Radio Mitre y brindó detalles sobre cómo fue la salida de ambas figuras del Gobierno. En cuánto a Garro expresó que "creo que tuvo una expresión desafortunada" y explicó la importancia del papel de la Selección argentina en construir un "equipo que nos represente".

Al escuchar las declaraciones que brindó Garros en una entrevista radial y comenzó a tener cada vez más una repercusión en redes sociales y en medios, Francos detalló que el Presidente le comentó que sus dichos no tenían "nada que ver con lo que pensamos". A medida que "fue escalando en el curso de la mañana en la opinión pública y el subsecretario me mandó unos Whatsapp diciendo que ponía a disposición la renuncia", la cuál fue aceptada.

En relación a la desvinculación de Teddy Karagozian, Francos remarcó que "no era un funcionario" sino alguien que integraba el Consejo Asesor económico del Presidente. Ante sus comentarios, el Jefe de Gabinete expresó que "no compartió su visión sobre la economía argentina" y "pareció que hizo un cuestionamiento que está fuera de lugar", por lo que "entonces no me parecía que esa persona podría integrar un consejo asesor propio".

Francos sobre la AMIA, las SAD y el FMI

El Jefe de Gabinete también habló sobre el acto que se realiza este jueves 18 de julio en conmemoración al atentado contra la AMIA, lamentó que "a 30 años no tengamos las condenas que son necesarias". También se refirió sobre la advertencia de Irán los dichos fueron publicados en un editorial del periódico Tehran Times donde el régimen de Alí Jamenei cuestionó el acercamiento por parte del Ejecutivo a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional”.

A raíz de esto expresó que "me tiene muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y derechos humanos" y que al "Presidente no lo va amedrentar". En relación ante la posibilidad de que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos adelantó que "la posibilidad de conversar con el fondo sobre un nuevo acuerdo o visión siempre está abierta", y que tratarán "la posibilidad de conversar con el fondo sobre un nuevo acuerdo o visión siempre está abierta".

Tras el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre desregulaciones y simplificaciones en trámites para las asociaciones civiles y fundaciones que incluyen a las instituciones deportivas. Guillermo Francos expresó que "creo que hay una negativa de Tapia y algún sector de la AFA de permitir la entrada de capital privado a los clubes de fútbol. Tengo la sensación, como hincha, que la AFA se ha convertido de hace mucho tiempo en un organismo muy cerrado que velan por los intereses de quienes la componen".