La advertencia de Kicillof tras la victoria de La Libertad Avanza: "Las reformas que se vienen son nefastas"

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof cuestionó en C5N el nuevo financiamiento de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei y alertó “no mejorará la vida de los argentinos”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof analizó este lunes los resultados de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en la provincia de Buenos Aires por apenas 0,5 puntos, y advirtió sobre las consecuencias del nuevo préstamo otorgado por Estados Unidos al Gobierno nacional.

Axel Kicillof mira hacia 2027: "Yo no veo que le hayan puesto un clavo a nadie"

“Puede ser que la ayuda de Estados Unidos haya estabilizado la situación financiera, pero hay 200 mil nuevos desempleados, el turismo está roto, la construcción destruida y el comercio en sus peores niveles históricos”, señaló el mandatario en diálogo con Minuto Uno, por C5N.

Kicillof sostuvo que el acuerdo “no va a mejorar la vida de las personas”, y reclamó explicaciones al Ejecutivo nacional sobre las condiciones del financiamiento. “Esa plata no va a mejorar el precio de los alquileres, ni los servicios, ni los salarios. Todo lo contrario. Milei salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección, pero ahora trae unas reformas que son nefastas”, dijo, en alusión a los proyectos de reforma laboral, previsional e impositiva que el oficialismo prepara para enviar al Congreso.

El gobernador también vinculó la intervención del Tesoro norteamericano con el resultado electoral y el apoyo público de Donald Trump al presidente argentino. “Trump ordenó a la derecha argentina. Lo de Estados Unidos fue una intervención muy fuerte en la Argentina. Fue inédito que el Tesoro vendiera dólares para sostener el tipo de cambio. Eso está fuera de todos los manuales”, afirmó.

Pese a la derrota, Kicillof valoró el desempeño del peronismo en el distrito. “Fue un resultado ajustado: 41% es un muy buen resultado para una intermedia. Conservamos los mismos votos que en septiembre y logramos renovar un diputado más. Desde el retorno de la democracia, es el mejor resultado del peronismo en una elección legislativa provincial”, destacó.

De cara al nuevo escenario político, el mandatario provincial aseguró que el desafío será “seguir atendiendo la emergencia de alimentos y remedios” y “proponer a la sociedad algo interesante, atractivo y novedoso” en medio de lo que calificó como un contexto “económico y social muy complejo”.

