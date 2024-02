Gremios docentes insisten en que si el Gobierno no envía los fondos, "habrá problemas con el inicio de clases en muchas provincias"

Sonia Alesso pidió una paritaria trimestral "para no perder poder adquisitivo en un momento tan complejo".

"El jueves hay congreso, todavía no tenemos información de si nos van a convocar, esperamos que sí pero no tenemos confirmación. Algunas voces extraoficiales dicen que nos van a convocar, hasta ahora no tenemos ninguna indicación concreta", explicó, en diálogo con Radio 10.