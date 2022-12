Gobernadores le respondieron a Larreta por el fallo de la Corte Suprema sobre la Coparticipación

Gobernadores le respondieron a Horacio Larreta por el fallo de la Corte Suprema sobre la Coparticipación . El comunicado asegura que el mismo "no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecen desde hace décadas ".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por fondos de coparticipación. El Tribunal dispuso que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los impuestos coparticipables.

Con este fallo, la Corte le dio la razón a la Ciudad en el reclamo que había sido presentado en 2020 por haber pasado del 3,5 al 2,32% de coparticipación para el distrito.

El recorte se había realizado para corregir un desbalance producido luego de que en 2016 Mauricio Macri subiera por decreto la coparticipación de la capital de 1,4 a 3,75% debido a los gastos de la transferencia de la Policía Federal a CABA.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández también criticó el fallo y lo calificó como que "genera una enorme desigualdad".

"Es un fallo que carece de fundamentación de muchas cosas. Dispone que el Gobierno se abstenga de aplicar la ley 27.606, que decide como tenemos que pagarle a la Ciudad el costo que representa el traspaso de la Policía", resaltó el Jefe de Estado sobre la determinación de los miembros de la Corte. Por esa razón, advirtió: "Si tengo que suspender la ley, tengo que hacer venir otra vez a la Policía a la Nación".

En este sentido los Gobernadores y Gobernadoras firmaron un comunicado donde explican que "manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto".

Qué dice el documento firmado por Gobernadores y Gobernadoras

Si bien los Gobernadores y Gobernadoras no fueron los únicos que se pronunciaron respecto al fallo, Juntos por el cambio rechazó la desobediencia del presidente Alberto Fernández. Así lo informaron mediante un comunicado donde expresa su "más enérgico repudio y más profunda preocupación" ya que "no se puede elegir si la Constitución se cumple o no".

En esta línea, en las últimas horas también se supo que Elisa Carrió denunciará a Alberto Fernández y a los miembros del Gobierno nacional que “no acaten” el fallo de la Corte Suprema, que dictó a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de la coparticipación.

Los y las funcionarias decidieron emitir un comunicado en respuesta a Horacio Rodríguez Larreta por sus dichos y la respuesta del fallo que se dio a conocer hace unos días.