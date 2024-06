Germán Martínez: "Esta ley es más chica pero profundamente dañina"

Y prosiguió “Acá también está la reforma laboral que no estaba en la primera, acá adentro está el RIGI, hay trabajadores que van a pagar mas ganancias y la cúspide de los ingresos que van a apagar una alícuota menor”.

De esa manera, Martínez concluyó: “es mas chica, pero profundamente dañina".

En otro momento de su alocución, Martínez se preguntó: “¿Quienes van a festejar hoy? ¿Los trabajadores? No. ¿Los industriales? No. ¿Las pymes? No. ¿Las provincias? No. ¿Los docentes, el personal de salud, los cientificios? No. ¿La democracia argentina? Tampoco. Nadie va a festejar”, concluyó el diputado. Y acto seguido, agregó: “Se va a brindar con champagne en algunos estudios jurídicos, en los fondos buitres que van a caranchear nuestras empresas públicas. Se va a festejar en lugares donde se está discutiendo quien se queda con los retazos de determinados organismos públicos o empresas públicas. Se festeja con champagne en algunos lados mientras el pueblo está con la ñata frente al vidrio”, lanzó.

Martínez acusó luego al oficialismo de haber “extorsionado a la totalidad de los gobernadores provinciales”, lo cual consideró “inconcebible e inaudito”.

Y luego, recordó que, en la segunda mitad de los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, se solía decir que "la macro está bien pero la micro mal", en relación a que los números globales de la economía mostraban solidez pero eso no se reflejaba en el bolsillo del pueblo. “Ahora la macro anda horrible y la vida cotidiana de los argentinos, peor. Esta ley no solamente no ayuda a la macro sino que es perjudicial para la vida de los argentinos”, concluyó.