Germán Martínez criticó los cambios del Gobierno a la Ley Ómnibus: "Sumaron más oscurantismo al debate"

"Javier Milei puede hacer lo que quiera con el uso de las facultades delegadas. Por algo siguen incluyendo la materia económica, fiscal y energética a la emergencia. Eso es más tarifazos para los argentinos", alertó el diputado a la prensa en las inmediaciones del Congreso para luego manifestar que a pesar del anuncio del ministro de Economía Luis Caputo del viernes pasado el proyecto "no cambió demasiado". "Lo que sí le agregó más oscurantismo al debate, más oscuridad al texto que se quiere tratar" , expresó.

Al ser consultado sobre si pueden haber nuevas modificaciones al proyecto, Martínez dijo que tanto el oficialismo como los bloques dialoguistas pueden estar discutiendo cambios en privado. "A nosotros no nos invitan. Jamás me invitan a esas reuniones y tampoco quiero estar en reuniones donde se negocian los destinos de la patria, prefiero no estar", expresó.

En referencia a la amenaza del Gobierno, que a través de sus funcionarios anunció que habrá ajuste por más que no se apruebe la Ley Ómnibus, Martínez dijo que con el plan económico de la gestión libertaria aumentó la inflación, los precios, el desempleo, los alquileres, las tarifas y el transporte. "Me parece que hay una preocupación que acá no se está dando, que es el impacto concreto que tiene la política económica de Milei, el megadnu y la Ley Ómnibus sobre la vida cotidiana de los argentinos. Tiene un efecto muy grave sobre la vida de los argentinos. Eso tenemos que tratar de mirar", indicó.

Martínez criticó a los diputados que se fueron del bloque de Unión por la Patria

Martínez dijo que vivió "con mucho dolor" la decisión de los diputados tucumanos que dejaron el bloque de Unión por la Patria. "Yo creo que nosotros tenemos que cumplir con el objetivo que nos trazamos y el modelo de país que le propusimos a los argentinos en las elecciones del año pasado. Tenemos que representar al 44,5% de argentinos que nos votó para ser Javier Milei", señaló.

Luego indicó que su bloque defenderá a los tucumanos en todos los temas que el Gobierno ponga en riesgo. "Hoy por ejemplo el tema de biocombustibles sigue sin acuerdo y aunque desaparezca del texto que se trate el día miércoles por las facultades delegadas que tiene materia energética Javier Milei puede hacer lo que quiera con los biocombustibles de todas las provincias. Hay que mirar muy de cerca todo lo que está pasando", expresó.

"Cuando veo lo que trajeron para que trate la Cámara de Diputados, lo que está en juego es la construcción de un Milei superpoderes en detrimento de todos, inclusive de los gobiernos provinciales. Organismos claves para el desarrollo de las provincias como el INTA; el INTI, SENASA, el CONICET, el Instituto de Semillas pueden ser intervenidos y disueltos por parte del poder ejecutivo en función de lo que dice el artículo 5 del dictamen", completó.