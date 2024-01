El Gobierno confirmó un "ajuste mayor" a las provincias tras quitar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus

Agregó que, a criterio del oficialismo, "esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley" porque "ya no hay razón para que se siga retrasando", y aclaró que "la ley de Ingresos Personales, lo que se conoce popularmente como la nueva ley de Ganancias, también se retira del debate".

Consultado sobre el impacto que tendrá esta decisión en las cuentas provinciales, Adorni adelantó que "claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias". "Dentro del paquete fiscal también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional", señaló.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni 29-01-24 Adorni aseguró que el objetivo de déficit cero es "irrenunciable". Télam

Añadió que la marcha atrás con el capítulo fiscal no se debió a un "error de cálculo ni problemas de timing" y "no fue una cuestión tampoco de negociación. Simplemente entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones que no tenían demasiado sentido más que retrasar la promulgación de la ley", explicó.

"El resto se irá resolviendo, como anunció el ministro (de Economía, Luis) Caputo, ajustando partidas que no estaban contempladas y que entendíamos que no eran la mejor alternativa, pero estaban dentro de las alternativas. Nuestro norte es el déficit cero para terminar definitivamente con la inflación", sostuvo.

"Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que eso se cumpla. Habiendo retirado el paquete fiscal, el ajuste continuará en las partidas que creamos convenientes en algo que no es negociable tampoco, que es el déficit fiscal. Así que se ajustará todo lo que se tenga que ajustar", subrayó.